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連續8年不間斷 泰山退休警每天到八里動物之家當志工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
八里動物之家地處偏僻路途遙遠，志工服務人數不多，彭昭左是「唯二」終年堅持不斷來此服務的資深志工。圖／新北市動保處提供
八里動物之家地處偏僻路途遙遠，志工服務人數不多，彭昭左是「唯二」終年堅持不斷來此服務的資深志工。圖／新北市動保處提供

八里動物之家位於林口長道坑紅水仙溪旁，雖然地點偏僻，卻阻擋不了退休警員彭昭左每天來此愛心照顧流浪犬貓。昔日為民服務英勇波麗士轉換人生跑道捲起衣袖腳穿圍兜，搖身一變當起餵食流浪貓狗、清掃糞便、牽繩散步守護動物保母，連續8年、2920天無償付出，為退休生涯創造出一個充滿愛心的世界。

彭昭左家住泰山，退休前服務於陽明山和金門國家公園警察隊，擔任守護台灣美麗山林和金門精緻歷史古蹟的勤務工作，為此他對於致力貢獻社會公益一直有股強烈使命感。8年前在好友動保員邀約下，來到八里動物之家照顧流浪毛寶貝。

彭昭左說，雖然好友早已離開現職，但重情好義鐵漢個性，難捨割斷這些年注入的愛心和感情，就此欲罷不能風雨無阻至動物之家。他目睹這些面貌可愛、個性乖巧善良的毛寶貝缺乏關懷和撫慰，發願要讓牠們除了吃飽喝足，更能獲取身心健康快樂的生活。

八里動物之家地處偏僻路途遙遠，志工服務人數不多，彭昭左是「唯二」終年堅持不斷來此服務的資深志工。這裡每隻毛寶貝性格、健康情況他都瞭若指掌。毛寶貝每天都引頸期盼這位69歲愛心阿伯出現，開門帶牠們去院內奔跑曬太陽，從每一隻狗兒歡喜快活肢體語言，如家人久違重逢般親暱深厚情誼。彭昭左常很感觸的說，毛寶貝像長不大的小孩，有家人關心疼愛，就宛如開心快樂小天使散播歡樂。

動保處表示，新北市8所公立動物之家都收容毛寶貝，歡迎民眾或外國友人投入志工服務，零距離接觸毛寶貝並愛護牠們，動物之家犬隻也可藉由志工的牽繩訓練，降低犬隻對人類戒心與躁動，增加被認養機會，並獲得再一次幸福安居機會。有興趣報名志工服務的民眾可上新北市政府動保處網站 https://is.gd/LL5XHB 報名動物之家志工服務。

動物之家 愛心

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