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三重新北大都會公園路邊停車格 假日改收費每小時20元

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北三重大都會公園旁的疏洪東路一段路邊停車格，因假日未收費造成周轉率不加，新北交通局指出，該路段假日將納入收費國定假日及例假日收費，每小時20元。圖／新北交通局提供
新北三重大都會公園旁的疏洪東路一段路邊停車格，因假日未收費造成周轉率不加，新北交通局指出，該路段假日將納入收費國定假日及例假日收費，每小時20元。圖／新北交通局提供

新北市府在新北三重大都會公園打造「熊猴森樂園」後，每逢假日吸引大批人潮，疏洪東路一段旁的路邊停車格因假日未收費，造成周轉率不加，民眾多次反應找不到車位，新北交通局指出，該路段假日將納入收費國定假日及例假日收費，每小時20元。

新北交通局加強公有免費汽車停車格的使用周轉率，今宣布新店、汐止、中和、八里、三重及蘆洲等行政區的9條路段，合計615格路邊公有停車位將自3月2日起納入收費管理，讓公有停車位公平共享。

交通局停車營運科長許芫綺說，三重區新北大都會公園及八里地區假日遊客人潮絡繹不絕，八里區商港一路、商港八路及三重區疏洪東路一段（重新橋至中山橋）路邊公有停車格位將新增國定假日及例假日收費，收費時間為8時至18時。

許芫綺指出，中和區員山路581巷、新店區中正路284巷4弄及汐止區樟樹二路251巷、大同路二段312巷16弄，原免費路邊停車格將開始收費，收費時段為周一至周五的7時至20時，每半小時收費10元。

另外，汐止區汐萬路一段收費時間為周一至周五的8時至18時，採計次收費每次60元；蘆洲區長榮路商圈路因鄰近賣場，再加上餐廳、商店密集，因此新增國定假日及例假日的9時至18時收費，每半小時10元。

許芫綺說，將持續檢討路邊公有免費停車格轉型收費管理，會有專人按時巡查，若遇到無牌或廢棄車輛，均立即通報環保局或監理機關處理，避免車輛長期占用。

汐止 八里

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