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高麗菜盛產價跌 新北副議長採購6公噸義賣做公益

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市副議長陳鴻源從產地採購了6千公斤的高麗菜，明起連續三天舉辦義賣，挺農友做公益。圖／陳鴻源服務處提供
新北市副議長陳鴻源從產地採購了6千公斤的高麗菜，明起連續三天舉辦義賣，挺農友做公益。圖／陳鴻源服務處提供

因氣候回暖，高麗菜等葉菜產量大增，價格出現下滑，加上疫情影響，市場需求量降低，對農友造成產銷壓力。新北市副議長陳鴻源便從產地採購了6千公斤的高麗菜，將於明起連續三天舉辦義賣，每顆只要10元，所得將全數捐贈給社福機構，號召民眾「一銅雙響，挺農做公益」。

陳鴻源指出，近期有農友透過多元管道找上門，希望能幫忙採購銷售，由於自己出身農業縣市，對農友的苦惱感同身受，便採購了6000公斤高麗菜進行義賣，希望幫助農友的同時，也能照顧不同的族群。

陳鴻源表示，將於明起一連三天，每天從產地直送2000公斤至位於永和區保平路2號的服務處，從上午10點義賣至下午5點，每顆只要10元，所得將全數捐贈給永和榮光育幼院、新北家扶中心，另民眾現場捐出5張今年1至2月份的發票，還可兌換元宵提燈籠1個，每人限換3個，數量有限、換完為止。

陳鴻源說，高麗菜有「菜王」的稱號，是餐桌上非常常見的蔬菜，味道鮮美營養豐富，富含維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U鈣、磷、鉀、有機酸等，近期氣候穩定品質極佳、價格實惠，正是品嘗的好時機，希望企業團體及民眾後續也能多多採購，幫助農友度過難關。

高麗菜 義賣

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