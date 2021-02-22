影／許淑華：對照北市交通無進展 林右昌做得太好了

基隆市長林右昌今天到台北市的市府轉運站，參加首都客運1579線月台揭牌儀式時說，「台北跟基隆的距離，絕對超乎你想像的近」。台北市議員許淑華則說台北交通沒有進展，「如果是認真的市長，真得可以把交通處理好」，並推崇「林右昌市長做得實在太好了」，讓林右昌被點名角逐台北市長話題又被提及。

往返基隆八斗子、台北圓山的首都國道客運1579線，明天起將駛入「市府轉運站」。林右昌今天前往轉運站參加第11號月台揭牌儀式。立委蔡適應、北市議員許淑華也有出力促成此事，3人同台。

林右昌說，台北市、新北市、桃園市、基隆市是大台北生活圈，生活、就業、經濟、文化、社會各方面都連結在一起。從基市府出發到市府轉運站只要25分鐘，「基隆跟台北、台北跟基隆的距離，絕對超乎你想像的近。」

林右昌表示，現在是21世紀，不是單打獨鬥的年代，北北基桃很多市政的問題應該跨縣市解決，沒有辦法獨善其身，或者自己去解決自己的問題。台北市很多交通或住宅的問題，也應該跨縣市合作。

許淑華說，擔任北市議員監督市政這麼久，認為如果是認真的市長，真的可以把交通處理好。林右昌在基隆市長任內，已經處理很多條公車路線，但北市內科和台北捷運民生汐止線等交通問題，都沒有辦法解決。

許淑華說，市長的執行力、決策力跟行動力，闗係到政績，「林右昌市長做得實在太好了」、「他來到台北市，可以給我們指導一下。」

林右昌頻頻現身北市，媒體今天又提及他被點名參選台北市長話題。林說，台北市、基隆市本來就是一個生活圈，他現在的身分是基隆市長，經常要到台北，不必要聯想到選舉，把本身的工作做好比較重要。

許淑華「給我們指導一下」是不是有弦外之音？她說，交通建設部分北市府還要再努力、再加強。市長如果有決心、有能力、有想法，幫助市民解決生活上最重要的一環，相信這樣的市長會得至民眾信服和認同。

許淑華說，她是看到林右昌積極處理交通問題有感而發，認為未來台北市長候選人，一定也要有這樣的執行力、決策力和果斷力，才有辦法把台北市政再往上拉。