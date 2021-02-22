給孩子安全上學路 新北年底前改善全市國小通學巷

新北市前年起啟動「通學巷2.0」專案計畫，改善校園周邊巷弄標誌、線等設施，並時段性管制通學巷車輛通行，專供學生步行使用。新北市交通局表示，目前已改善146所國小通學環境，預計年底前完成全市211所國小改善。工務局也將依每年至少改善12校的速度，進行學校周邊人行道拓寬、移除電桿等工程。

新北市交通局指出，通學巷2.0計畫盤點全市211所國小的通學環境，依需求增設新式LED標誌、綠底行穿線、學校速限標誌、當心學童標誌、當心學童彩色鋪面等，提升學童步行通學的安全性，截至去年底已完成130所國小改善，今年又完成16校，預計年底前完成全市211所國小改善。

其中針對全市16所國小旁道路寬度不足或無人行道的路段，已規畫21條專用通學巷，上下學時段內禁止車輛進入，確保學童及家長步行安全，目前也在板橋區莒光國小及蘆洲區忠義國小通學巷實施科技執法，若有車輛違規進入，將開勸導單提醒，三重區集美國小通學巷也已建置完成，將再擇期實施。

不過，新北市議員白珮茹指出，不少學校通學巷弄仍有寬度不足或人行道被電箱、電桿阻礙等問題，恐使學生與車爭道，影響安全，通學廊道改善速度也應盡速跟上。