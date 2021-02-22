石碇老街元宵圓弧燈海 感受在地民俗風情

受疫情影響，石碇區取消元宵迎鼓仔燈踩街活動，不過區公所仍在老街周邊懸掛滿了燈籠和燈飾，包括在石碇之心廣場旁有圓弧燈海，以及烏塗溪邊有點點星燈等等，讓石碇的夜晚別有一番風情，區長李浩榕就邀請民眾，來感受過節氣氛也欣賞石碇夜晚不同的美。

迎鼓仔燈是石碇早期的元宵習俗，這項地方民俗曾經消失，直自107年起開始恢復，並且以踩街裝扮方式，舉辦元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華活動，不過今年受到了疫情影響，取消了鼓仔燈活動，但仍希望能夠讓民眾感受節慶氣氛，因此石碇區公所在老街周邊懸掛燈籠和燈飾，夜晚來臨時，老街和烏塗溪邊亮起了點點星燈相當美麗，也成了元宵節特色拍照景點。

除了老街周邊的元宵燈飾，石碇區公所內也掛起了大大的彩繪燈籠，這些都是石碇永定國小、和平國小師生以及手繪達人林月娥老師的彩繪創作。

石碇區長李浩榕表示，老街周邊的元宵燈飾，將持續到3/1為止，歡迎民眾趁著元宵節前以及228連假，到石碇走走，除了白天可一覽山城的山水美景，夜晚也能欣賞不同的石碇風情。