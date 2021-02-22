淡水遊具場延宕 市議員祭如期完工請吃雞排

淡水區新市鎮超過萬坪的大型公園「公23公園」，計畫要打造一座大型共融式特色遊具場，不過卻因經費問題一再延宕，對此市議員鄭宇恩在獲得新北市長候友宜承諾今年8月完工後，在臉書祭出若如期完工，要請大家100份的雞排慶祝。

市議員鄭宇恩表示，對於淡水能夠有一座大型的特色公園市民都相當期待，可以不用跑到其他區，就可以就近休憩享有特色遊戲場域，但卻遲遲不見動工，也希望市府及公所可以盡快完成。

淡水區長巫宗仁表示，公23設計在去年就已經完成，是輕軌主題公園，但因為預算跨年度問題而延至現在，預計在3月前就會招標。

公23公園占地3萬2221平方公尺，遊戲場施作面積約2612平方公尺，位於公園北側，區長表示，設施內容包含輕軌造型車廂，內部設有互動性遊戲設施，同時搭配溜滑梯與攀爬設施供兒童遊戲。

對於居民所期待，市議員鄭宇恩祭出請100份雞也引起熱烈的話題討論，市議員鄭宇恩表示，最主要還是希望盡快催促完成，讓民眾享受親子共融遊戲體驗。