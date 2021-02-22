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六高中生當煤鄉點燈人 傳承猴硐礦工精神

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
建中、北一女六位學生舉辦三場免費走讀活動，傳承世代間的礦工精神。 圖／觀天下有線電視提供
建中、北一女六位學生舉辦三場免費走讀活動，傳承世代間的礦工精神。 圖／觀天下有線電視提供

建中、北一女學生去年前來瑞芳猴硐礦工文史館考察，深受老礦工們退休後自發性創辦免費文史導覽的精神所感動，因此希望以學生角度帶領年輕世代認識珍貴的煤鄉歷史，透過二、三十次的礦工解說內化，在今年初共六位學生舉辦三場免費走讀活動，傳承世代間的礦工精神。

猴硐礦工文史協會理事長林正福表示，猴硐礦工文史館，是舊時瑞三本礦的更衣配電辦公室，在地老礦工們退休後承租下來並自發性打掃整理，將家中礦業收藏陳設於此，並於民國108年開展，而特別的是，礦工們以「免費參觀、預約導覽」展現推廣礦業歷史傳承的立意，陸續吸引學者師生前來參訪，而在民國109年二月有四位北一女、建中學生在導覽中深受感動，創立「煤鄉點燈人」團隊，希望靠著身為學生的影響力，將逐漸在歷史消失的煤鄉故事，介紹給各高中學子，點亮一代黑暗中礦工拚搏過的足跡。

煤鄉點燈人團隊的吳修辰表示，透過幾個月來跟著老礦工們導覽，考察記錄地區文史，大家對於帶領地方走讀已有相當多的把握，團隊在這段期間也增加至六名成員，並開始策劃今年初與猴硐礦工文史協會合作的三場學生導覽活動，除了創立粉專及活動懶人包方便資訊分享外，更親自到補習班門口發傳單，完全不收費的三場課程，既有導覽還有後續討論與分享報告，老礦工們與同學都能從回饋中得到收穫。

運用爭取來的贊助經費，有模有樣的準備了無線電導覽耳機，從猴硐火車站、運煤橋、舊宿舍到復興礦坑回到猴硐礦工文史館，各個歷史場景都能用學生角度訴說礦工們過去發生的有趣故事，自1/30舉辦第一場次後，2/21是第二場活動，接下來3/13是最後一場礦文化掘跡之旅，歡迎各高中學生透過「煤鄉點燈人」臉書粉專貼文或IG簡介下的表單作報名。

猴硐 考察 瑞芳

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