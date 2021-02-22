啟動護童專案！汐止警讓師生安心、家長放心

學校新學期今(22)日開學，學校一大早便擠滿著上學的莘莘學子，為此，汐止警分局啟動「師生安心、家長放心」護童專案，服勤的警察同仁搭配導護志工、義交、老師等任務分工共同執行，讓學校周遭原本水洩不通的交通能井然有序，讓學童安全更添保障。

中央流行疫情指揮中心因考量新型冠狀病毒(COVID-19)在國際疫情仍嚴峻，為加強各級學校環境消毒整備，以提供安全的學習環境，將新學期開學日延至2月22日。

汐止警分局於學期上(放)學時段，已挈畫相關內、外勤員警共同協助各校針對校園周邊人車動線加強疏導、管制等具體措施，避免讓防疫措施造成秩序混亂、交通打結情形，此外更針對校園周邊並加強巡邏、守望，藉此提高見警率，並關懷留意在校外逗留或落單之學童安全，讓師生、家長能安心迎接新學期的到來。

汐止警分局秘書室主任陳文雄表示，與轄內各校已超前部署建立聯繫管道，校內若有發生任何狀況，都能立即由聯繫窗口溝通協調，如有發現可疑人事物能迅速即時反映，偕同校方處置。

汐止分局將持續結合社區鄰里資源，打造校園安全走廊，另在開學後針對學(幼)童上、下課時段，亦針對幼童專用車及載送學(幼)童車輛等違規超載狀況加強稽查取締，確維學童安全。