探索地質寶藏 黃金博物館推四路線走訪

瑞芳區水湳洞、金瓜石、九份地區擁有豐富的地質、生態與人文寶藏，新北市立黃金博物館在今年上半年推出四場探索之旅行程，包括金瓜石摸乳巷、水湳洞化石海岸、九份磅坑口、樹梅坪礦場等私房景點，歡迎民眾2/22起到黃金博物館臉書粉專報名。

新北市立黃金博物館館長謝文祥表示，水金九地區是國內最知名的礦業開採地，古代火山地形影響下，多種礦石分佈，這次的四條路線從三月至五月出發，邀請民眾跟隨在地達人的解說，逛遍水金九，認識礦石中美麗的驚喜。

新北市立黃金博物館研究助理黃家俊表示，在這次行程中，不同路線能看到各種地質寶藏，包括走第四條路線的石尾路，黑肉坪是古早時期的捨石場，有各式矽化、黏土化的岩礦，被置換後佈滿特色孔洞，而本山礦場有非常美麗的重晶石，水湳洞海岸邊則有化石留存岩石中清晰可見，各個路線除了觀察地質還有人文風景，歡迎民眾前來，感受礦村中難得的大地博物館。