發牛年提燈 淡水區長變身牛魔王吸睛

本週就是元宵節，新北市政府推出今年度牛年小提燈，各區公所都在上週六、日發放，而淡水區長巫宗仁除親自發放小提燈給民眾之外，區長巫宗仁也頭戴牛角，手拿區公所同仁DIY製作一把芭蕉扇，變身成為牛魔王，造形相當逗趣，也吸引現場排隊民眾的目光。

區長巫宗仁表示，公所同仁相當用心，除了安排現場直播之外，還製作了一芭蕉扇，呼應這次新北牛年小提燈，而這次共分成三款有「功夫牛」、「牛來富」、「牛哞王」提燈以紙雕創作結合科技、環保、創新，象徵保健康、賺大錢、照顧市民的社會福利政策，區公所在發放的同時也做好防疫工作，以多時段、實名制的安排，讓民眾領取。

區長巫宗仁表示，牛造型提燈不但四肢可活動，也可當桌上擺飾小物，既療癒又時尚，另也在新北民政局官網提供圖檔下載列印，方便民眾在家DIY。

這次淡水區公所讓區長巫宗仁拿著芭蕉扇，變身成為牛魔王，也讓這場提燈發放，增添不少趣味。