雙溪推動手搖車觀光 扶輪社友當首波遊客

新北市身心障礙者體育運動總會今年致力在雙溪區推廣手搖車，讓行動不便的民眾能取代腳踏車享受運動奔馳的樂趣，但一台手搖車重量不輕，在雙溪區公所協助下，以雙溪高中作為置放出借據點，昨(21)日國際扶輪社友作首波體驗活動，促進地方觀光遊覽。

雙溪區長藍瑞民表示，在擁有美麗山河的雙溪區，寬敞的馬路相當適合車友們馳騁，新北市身心障礙者體育運動總會也想到在這裡設置手搖車運動推廣據點，往後不僅能減少將手搖車運來的麻煩，還能使得雙溪區的運動觀光更加友善。

雙溪高中校長彭盛佐表示，手搖車雖主要作為身障者代步使用，但行動不變的長者也是相當適合操作，除了可洽新北市身心障礙者體育運動總會報名體驗活動，雙溪高中師生也能發揮社會服務精神作種子教練，協助雙溪區的老人家運動體健。

台北民樂扶輪社社長吳惠敏表示，國際扶輪3482第四分區社友們這次從台北市前來，以行動支持這項友善觀光活動，擔當首波試騎遊客，除了新奇手搖車的構造外，也很讚嘆雙溪區優美的生態環境。

新北市身心障礙者體育運動總會理事長周時屏表示，社友們在總會教練的輔助下，學習適應手臂划車，排成隊伍騎出校門，走梅竹蹊路繞社區一圈，逛逛清澈的平林溪與連舉人古厝，有趣的體驗歡迎民眾、團體，請洽新北市身心障礙者體育運動總會官網或臉書粉絲專頁，也能撥打(02)2960-1700專線做報名。