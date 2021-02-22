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新北：民眾防疫未出國 春節垃圾較去年多3成

中央社 / 新北22日電

新北市長侯友宜今天慰問清潔隊員辛勞並表示，今年大家春節因疫情無法出國等因素影響，每天垃圾平均將近3200公噸，較去年春節期間成長3成，更比平日多8成。

侯友宜今天慰問清潔隊，致贈象徵「大吉大利」的橘子及「牛好日子」福袋，感謝清潔隊員不僅春節期間加班清運垃圾，還趕在高中以下各級學校今天開學日前，完成全市362所學校的校園消毒工作。

侯友宜表示，清潔隊員站在維護環境第一線，總是默默付出，尤其今年春節國人因疫情無法出國等因素影響，每天垃圾量平均將近3200公噸，相比去年春節期間成長3成，更比平日多出8成。

侯友宜表示，今年配合中央防疫政策，高中以下學校延後到今天開學，清潔隊員也加緊校園環境消毒工作，順利完成362所學校的校園及周邊公共環境消毒，讓學童安心開學，家長也能放心返回工作崗位。

侯友宜表示，感謝全體隊員犧牲與家人共聚時光，加班收運垃圾及執行防疫勤務，讓防疫不停歇，並維持24小時不打折的乾淨品質，是城市的無名英雄。

環保局指出，今年春節假期自2月10日小年夜開始，為配合民眾年前大掃除需求，清潔隊員持續值勤到11日除夕當天傍晚6時，除夕晚間到初三各區提供68處垃圾定時定點收運服務，15日（初四）恢復正常垃圾收運，加上因應1999市民服務專線的緊急環境維護勤務，相當於提供24小時全年無休服務。

春節 侯友宜

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