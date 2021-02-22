影／1579線基北快捷公車搶灘成功 今北市府捷運站揭牌

往返基隆八斗子、台北圓山的首都國道客運1579線，明天起將駛入「市府轉運站」。基隆市長林右昌今天上午前往轉運站，參加第11號月台揭牌儀式時說，透過中央跟地方合作，台北市跟基隆市合作，政府跟民間（首都客運、統一集團）合作，才能促成此事，帶給大台北民眾便利的交通服務。

基隆、台北間目前有2088、1088和1579三條城際快捷公車，1579線前年11月開通後，成為基隆中正區、台北市東區通勤、通學、遊憩及轉乘熱門公共運輸路線。

1579線開通時因無法爭取到市府轉運站站位，未將轉運站納入行車路線。經過多方協調，首都客運宣布2月23日起局部調整行車路線，同時駛入市府轉運站載客。

首都客運表示，行駛八斗子、圓山間的1579（經祥豐街）、1579A（經中正路）路線，明天起基隆往台北方向增設「松山高中（基隆路）」下客站，台北往基隆方向增設「市府轉運站」上客站，基隆八斗子增設「義胞新村」雙向站。

因應增設站位，台北市「南京公寓──觀光局」區間動線調整由南京東路5段、東興路、基隆路接原線，基隆端行駛動線維持不變。明天起新增1579B路線，從基隆八斗子發車後，經祥豐街開往市府轉運站後折返。

林右昌說，1579線是基隆、台北間第3條城際快捷公車，不只服務基隆市民，也服務大台北首都圈民眾到基隆就學、就業、觀光旅遊。去年1579線有近90萬旅次，平均1個月7.3萬，周一到周四平均3000到3800旅次，周五最多，六、日也穩定。

林右昌表示，1579線在市府轉運站成立新的站點，是非常重要的一件事，因為進入市府轉運站，可以銜接周邊捷運系統，不只嘉惠基隆市民，更嘉惠大台北首都圈民眾，未來都可以在市府轉運站，轉乘1579線到基隆。