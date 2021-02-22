新北83路段明年建智慧停車格 家長接送學童不怕拖吊

過去家長接送學童上下學，只能臨停在紅黃線或區時段性禁停格位，與拖吊車搶快。新北市交通局今起於汐止區秀峰高中及板橋區海山國小附幼家長接送區擴大試辦智慧停車管理，在時段性禁停車格設置智能執法系統，提供6分鐘免費停車，讓家長安心下車接送，逾時則將自動開單舉發，避免久占。預計明年將達成32處、83條路段，共建置417格智慧停車格。

雖部分學校周邊家長接送區設有時段性禁停車格，但尖峰時刻比照黃線，只能臨停3分鐘，且駕駛不能熄火下車，違者可開罰甚至拖吊。新北市交通局前年9月起於永和區永平國小、板橋區文德國小的家長接送區時段性禁停車格試辦智慧停車管理，尖峰時段提供6分鐘臨停，離峰則轉為收費停車格。

交通局停車營運科長許芫綺指出，比較試辦前後，設置智慧停車設備的停車格停車率由29.84%上升至53.09%，周轉率由每日2.56次上升至3.73次，車格使用率有效提升。

新北市交通局長鍾鳴時今宣布，汐止秀峰高中與板橋海山國小附幼區域路段即日起擴大試辦84格智慧停車格，設置視訊AI開單系統、智慧停車柱。收費時段無紙化開單，民眾停好車後開始計費，離開前可直接利用一旁繳費機以悠遊卡繳費，或下載路邊停車繳費APP行動支付；非收費時段則採人性化管理，與校方確認家長停妥車輛進出幼兒園接送所需時間後，設定允許停車時間，讓家長安心接送。

鍾鳴時表示，明年起也將由開單業者於新北轄內托老、托嬰及托兒等有短時接送需求的場所，在道路條件許可情形下辦理智慧停車管理，預計完成32處、83條路段、建置417格智慧停車格位。