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侯友宜線上直播致詞4分鐘 學生還沒進入狀況：就這樣？

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜透過直播向今日開學的師生問好並道謝過去為防疫的努力。圖／新北市教育局提供
新北市長侯友宜透過直播向今日開學的師生問好並道謝過去為防疫的努力。圖／新北市教育局提供

受到疫情影響，新北市中、小學今日開學典禮皆改線上舉行，市長侯友宜為此還透過臉書粉專「新北學bar」直播向各校師生過去防疫成效表達感謝。但侯友宜僅致詞約4分鐘，礙於網路、畫質等問題，不少學生尚未仔細聆聽直播就已結束。

侯友宜針對開學典禮提出2大重點，在防疫上強調三級防護、健康五步驟，體溫在家、入校及隨時都能量，落實量體溫、勤洗手、戴口罩、保持社交距離、生病不上學等防疫措施。

另外市長也提到校園霸凌，重申對霸凌態度是「零容忍、零誤判、零遺憾」，若學生一旦發現有霸凌事件，應挺身而出向師長或高關懷青少年通報中心報備，絕不能讓校園霸凌發生。

這次市長開學直播雖事前已發布消息，但仍有多數學生今日才知道，在4分鐘致詞中最高瞬間湧入近3500個帳號，加上直播會受網路影響，許多同學還沒能專心聽侯友宜講完話已結束，當下紛紛反應「就這樣喔？」就讀板橋忠孝國中的黃同學說，希望未來市長直播時能跟大家多互動。

全程觀看直播的吳同學透露，自己是學校戲劇社社員，因為疫情關係導致原先3月底全國創意戲劇比賽停辦，雖然遺憾但對於站在防疫第一陣線的同仁表示尊敬，還讚市長與其他防疫人員是他們的英雄。

忠孝國中校長洪慶源表示，若未來市長想線上與同學互動，可以用預錄方式就不會受網路問題影響，不只是開學，平時像特殊節日也能設計橋段和學生連結。

教育局指出，直播現場順暢度良好，品質跟網路以及多人同時在線相關，結束後都有留VOD，可以直接上粉專觀看。教育局表示，透過今日開學線上直播活動，可作為日後重大或特殊活動參考方式，配合後疫情時代，也在各校建置智慧數位教學設備，鼓勵各校推動資訊融入教學。

學生透過直播畫面聆聽新北市長侯友宜致詞。記者張哲郢／攝影
學生透過直播畫面聆聽新北市長侯友宜致詞。記者張哲郢／攝影

直播 侯友宜 霸凌

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