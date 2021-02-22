侯友宜線上直播致詞4分鐘 學生還沒進入狀況：就這樣？

受到疫情影響，新北市中、小學今日開學典禮皆改線上舉行，市長侯友宜為此還透過臉書粉專「新北學bar」直播向各校師生過去防疫成效表達感謝。但侯友宜僅致詞約4分鐘，礙於網路、畫質等問題，不少學生尚未仔細聆聽直播就已結束。

侯友宜針對開學典禮提出2大重點，在防疫上強調三級防護、健康五步驟，體溫在家、入校及隨時都能量，落實量體溫、勤洗手、戴口罩、保持社交距離、生病不上學等防疫措施。

另外市長也提到校園霸凌，重申對霸凌態度是「零容忍、零誤判、零遺憾」，若學生一旦發現有霸凌事件，應挺身而出向師長或高關懷青少年通報中心報備，絕不能讓校園霸凌發生。

這次市長開學直播雖事前已發布消息，但仍有多數學生今日才知道，在4分鐘致詞中最高瞬間湧入近3500個帳號，加上直播會受網路影響，許多同學還沒能專心聽侯友宜講完話已結束，當下紛紛反應「就這樣喔？」就讀板橋忠孝國中的黃同學說，希望未來市長直播時能跟大家多互動。

全程觀看直播的吳同學透露，自己是學校戲劇社社員，因為疫情關係導致原先3月底全國創意戲劇比賽停辦，雖然遺憾但對於站在防疫第一陣線的同仁表示尊敬，還讚市長與其他防疫人員是他們的英雄。

忠孝國中校長洪慶源表示，若未來市長想線上與同學互動，可以用預錄方式就不會受網路問題影響，不只是開學，平時像特殊節日也能設計橋段和學生連結。