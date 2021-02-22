校園開學日出奇招 校長穿「古裝」引路人圍觀

今天是高中以下開學日，各校除了忙防疫，也各出新招來替學生迎向新學期，有的學校是發紅包討吉利，有的學校甚至「古裝」上陣，校門口吸引不少路人圍觀拍照。

台北市以藍染特色著名的湖山國小，迎接牛年到來，視覺藝術老師指導學生創作牛的圖像，並在柿紙上刻成藍染型版，由家長志工著手進行型染後與紅布縫合，純手工製成獨一無二的文創品「牛年藍染雙面紅包袋」。

湖山國小表示，紅包結合家庭教育和理財教育，由導師設計春節期間親子共同討論壓歲錢運用的活動，並讓每個孩子於開學時向老師、同學們分享，就會獲贈結合學生創意和家長愛心手做的牛年藍染雙面紅包袋。

另外，大橋國小則是在開學日一早，就看到大橋國小校長白玉玲引領學校家長會會長，隆和里長沈春華、景新里長吳若屏，穿著古裝在校門口歡迎學生上學，並用Happy new year跟孩子問好，說過年吉祥話。