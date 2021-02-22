新北推智慧停車管理 111年完成32處417格

新北市政府推動路邊停車智慧管理，交通局長鍾鳴時今天宣布即起新增汐止區秀峰高中、板橋區海山國小附幼兩處試辦點，擬民國111年達到全新北市32處、417格智慧停車格位目標。

新北市政府交通局長鍾鳴時上午主持記者會，宣布繼108年9月在永和區永平國小、板橋區文德國小的家長接送區時段性禁停車格試辦智慧停車管理，今天再新增汐止區秀峰高中、板橋區海山國小附設幼兒園兩處試辦點，共84格車位，分別設置高位視訊AI開單系統、智慧停車柱等科技執法系統。

鍾鳴時說，學生家長接送區時段性禁停車格比照紅黃線，依規定無法臨停或駕駛人必須留在車內、不能熄火，比較大的小孩也許能自己上下車，但若是托幼、甚至托老，民眾需要一個安心停車來接送的環境。

鍾鳴時表示，今年8月勞務委託開單契約重新招標時，將把智慧停車納入，預計111年起於新北市轄內托老、托嬰及托兒等有短時接送需求的場所，在人行道寬度達1.6公尺以上、無路樹等障礙物、現為收費停車格等道路條件允許情況下，完成32處、83條路段、建置417格智慧停車格位。

交通局停車營運科長許芫綺補充說明，比較試辦前後，設置智慧停車設備的停車格停車率平均上升23.25%，周轉率平均上升每天1.17個車次；未來全面上路，將依各場所環境狀況設定臨停時間長短，3到10分鐘不等。

家長賴小姐肯定表示，智慧停車管理對家有小小孩的家長來說是一大福音，原本的時段性禁停比照紅黃線，家長無法下車且直接拖吊車輛，每次接送都很膽戰心驚，她贊成依各校情況設定臨停時間長短，認為齊頭式平頭反而失去美意。