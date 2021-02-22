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配合捷運士林站TOD轉乘設施建置 中正路247巷明封閉

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
配合北捷施工，北市部分公車包含小15將改道行駛。圖／截自維基百科
配合北捷施工，北市部分公車包含小15將改道行駛。圖／截自維基百科

配合台北捷運公司「捷運士林站 TOD 轉乘設施空間活化及多元服務建置案」，將封閉中正路247巷道路，公車小15、小15區、小16、小17配合改道行駛，捷運士林站及捷運士林站（中正）2公車站也配合取消停靠臨時站位。

北市公運處指出，北捷明日起將進行「捷運士林站 TOD 轉乘設施空間活化及多元服務建置案」，將封閉中正路247巷道路，為此，小15、小15區、小16、小17配合改道行駛文林路。

「捷運士林站」及「捷運士林站（中正）」（往北）2公車站也配合道路管制，取消停告臨時站位；另外，通勤8路往程改道行駛中正路，去程起點調整至「捷運士林站（中正）」（往東，東側站區）。

公運處呼籲，民眾可多留意網站資訊，可以電洽站牌上各公車調度站詢問了解相關資訊。

捷運 公車 北捷

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