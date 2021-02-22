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春節運量大增八成 侯友宜送橘子慰勞清潔隊員

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜帶著橘子前往三重慰勞新北市清潔隊員，象徵大吉大利，也盼隊員未來能繼續努力，提供市民更好的生活品質。
侯友宜帶著橘子前往三重慰勞新北市清潔隊員，象徵大吉大利，也盼隊員未來能繼續努力，提供市民更好的生活品質。

新冠肺炎疫情不但讓今年學校開學延期，還使得國人出不了國，導致春節垃圾量大增，平均每日都有高達3200噸的垃圾，新北市許多清潔隊員放棄休假，在春節期間留守崗位，為民服務。新北市長侯友宜今日上午帶著橘子前往三重，慰勞新北市清潔隊員，感謝大家的付出，期勉大家未來能繼續為環境一起與市府努力，提供全民更好的居住環境。

新北市今年春節垃圾量相比往年春節增加達三成，相較平日更增加八成，數量大增，清潔隊為了消化這麼多的垃圾，許多人春節放棄與家人團聚的時間，加班為民眾清運垃圾。清潔隊在春節後又馬不停蹄至各大校園清潔公共場域，希望趕在開學前完成消毒工作。

侯友宜指出，清潔隊員總是默默付出，為我們維護市容環境，春節期間也完全有休息，甚至比平常更忙碌，不論是垃圾清運、市容環境維護還是稽查巡邏都不馬虎，還成功趕在開學日前為新北市各高中、國中、國小完成校園消毒，相當不容易。

侯友宜表示，春節期間不管是大、小型垃圾，只要一通電話，新北市清潔隊便立刻到場協助民眾處理，這樣的付出令人相當感動，所以今天特別來感謝所有辛苦的清潔隊員，也希望他們未來可以繼續努力，為市民的安居樂業打下最好的基礎。

春節

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