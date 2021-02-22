北捷通車將滿25週年 推出列車造型紀念酒
台北捷運3月28日通車滿25週年，首度與金門酒廠合作，推出列車造型紀念酒，內含500毫升的58度純釀金門高粱酒、品鑑杯及保證卡，每組售新台幣1999元。
台北捷運表示，捷運從85年3月28日啟動的那一刻起，宣告大台北地區捷運時代的來臨，現在營運總長度已達146.2公里、每天有超過200萬人次搭乘，更在108年達到百億搭乘人次的里程碑。
北捷說，在25歲生日前夕，首度與金門酒廠合作，推出25週年紀念酒，獨家打造列車造型酒瓶，瓶身由金門官窯燒製出珍珠白色澤，於金門酒廠直接裝填酒液並封膜。
北捷指出，盼用好酒「繼續陪伴大家好久」，紀念酒每組售價1999元，內含瓶裝500毫升的58度純釀金門高粱酒、集中香氣的無鉛玻璃特製品鑑杯及燙金商品保證卡。
北捷提醒，由於產品採獨家限量發行，目前僅開放電話預購，想收藏的民眾不要錯過。
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