延伸大漢溪自行車道系統 騎車不再與大車相爭

新北市近年陸續改善並延長河濱自行車道系統，過去三峽大漢溪自行車道系統僅止於溪北公園，高灘處自2017年起陸續改善將上游延伸到大同橋，近期設置人車分道系統，再把三峽河自行車道從大同橋延伸銜接大埔堤防景觀步道與環島1號路線，民眾體驗三峽河畔更方便。

早期受限於大漢溪自行車道只到溪北公園，市區民眾要騎車只能從台3線得跟大車爭道，高灘處為此在2017年先將系統延伸到三峽老街，隔年再接到大同橋。

高灘處近期爭取前瞻經費，把既有長福橋至八安橋段步道由3公尺拓寬為4公尺，設置人車分道系統讓民眾散步更安全，並於老街前堤外廣場與清水橋間新設無障礙斜坡道，消除祖師廟前自行車道近1公尺地面高低差，讓騎乘及散步更友善。

另外高灘處也將三峽河自行車道由大同橋再往上游延伸，穿越大同橋下方銜接大埔堤防景觀步道及環島1號線路網，目前正辦理大同橋周邊自行車道最後安全檢查，確認完即可開放。