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延伸大漢溪自行車道系統 騎車不再與大車相爭

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
高灘處自2017年起針對大漢溪與三峽河旁自行車道陸續進行改善。圖／新北市高灘處提供
高灘處自2017年起針對大漢溪與三峽河旁自行車道陸續進行改善。圖／新北市高灘處提供

新北市近年陸續改善並延長河濱自行車道系統，過去三峽大漢溪自行車道系統僅止於溪北公園，高灘處自2017年起陸續改善將上游延伸到大同橋，近期設置人車分道系統，再把三峽河自行車道從大同橋延伸銜接大埔堤防景觀步道與環島1號路線，民眾體驗三峽河畔更方便。

早期受限於大漢溪自行車道只到溪北公園，市區民眾要騎車只能從台3線得跟大車爭道，高灘處為此在2017年先將系統延伸到三峽老街，隔年再接到大同橋。

高灘處近期爭取前瞻經費，把既有長福橋至八安橋段步道由3公尺拓寬為4公尺，設置人車分道系統讓民眾散步更安全，並於老街前堤外廣場與清水橋間新設無障礙斜坡道，消除祖師廟前自行車道近1公尺地面高低差，讓騎乘及散步更友善。

另外高灘處也將三峽河自行車道由大同橋再往上游延伸，穿越大同橋下方銜接大埔堤防景觀步道及環島1號線路網，目前正辦理大同橋周邊自行車道最後安全檢查，確認完即可開放。

家住三峽老街附近的吳小姐表示，在地居民都很期待大同橋上下游自行車道可以打通，讓風景區的觀光動線得以延長。高灘處指出，目前三峽河到自行到工程整體已完工，祖師廟前堤外廣場無障礙斜坡道及長福橋至八安橋拓寬段已於去年底開放，希望民眾在使用自行車步道時能更輕鬆。

改善後的自行車道讓民眾騎起車來更舒適。圖／新北市高灘處提供
改善後的自行車道讓民眾騎起車來更舒適。圖／新北市高灘處提供

自行車 車道 老街

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