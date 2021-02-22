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新店安和夜市驚傳收攤！侯友宜：全力協助轉型

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，安和夜市在轉型上若有需要幫忙，市府都會全力協助，讓經濟發展更加蓬勃。
侯友宜表示，安和夜市在轉型上若有需要幫忙，市府都會全力協助，讓經濟發展更加蓬勃。

新北市新店區安和國際觀光夜市疑因營運不佳，昨日收攤，地方民眾紛感吃驚，沒想到夜市才開2年多就撐不住。新北市長侯友宜表示，安和夜市現在將要轉型，市府會全力配合，協助他們重新轉化成另一個能蓬勃發展的產業。

安和夜市2018年底開幕，占地近5000坪、多達200攤位，設有美食天地、歡樂王國兩大區域，提供國內外多種美食，開幕後曾創下當日超過2萬人的紀錄，未料現在卻因營運問題，結束營業。

據了解，安和夜市是由安和國際觀光夜市由聯發國際餐飲集團轉投資，與新北樹林興仁花園夜市、桃園八德興仁花園夜市為同一經營團隊，未來這塊地擬開發成商業大樓。

侯友宜表示，安和夜市現在麵零轉型過程，那他們有一些做法，市府都會盡力協助，協助產業經濟發展能更蓬勃。

夜市 侯友宜

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