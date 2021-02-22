水情嚴峻 嘉義、台南25日改為減量供水橙燈

水情嚴峻，依中央氣象局降雨量預測至6月底偏少機率大，推估未來一季雨量偏少。旱災中央災害應變中心決定進一步加大節水力道，宣布除新竹、苗栗及台中地區已實施減量供水橙燈外，25日起嘉義及台南地區也由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈，彰化、雲林、南投、高雄地區由水情提醒綠燈調整為減壓供水黃燈。

另就新竹、苗栗及台中地區已實施減量供水工業用水節水率，由7%提升至11%，至於嘉義及台南地區減量供水以工業用水戶節水7%及非工業用水戶節水10%為目標，希冀提醒民眾珍惜水資源。

台水公司表示，目前已進入抗旱最艱難時刻，新竹、苗栗、台中、嘉義及台南進入橙燈階段，一般民生及產業用水在影響最小情況下，針對工業及非工業用水大戶（每月1000度以上）適度調整供水量及實施每週查核節水情況，以期渡過這次抗旱危機。

台水公司呼籲，請民眾共體時艱愛惜珍貴水資源，攜手共同節約用水，如民眾有用水之虞，可撥1910免付費電話洽詢，亦可進入台水公司網站「抗旱專區」（https://www.water.gov.tw/）或台水粉絲專頁查詢。