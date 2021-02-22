開學防疫戰口罩、體溫樣樣來 北市：有半年的存量

開學日，台北市副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤及教育局長曾燦金，前往抵達中山區吉林國民小學視察開學防疫工作準備。蔡炳坤表示，目前校園物資準備充足，有半年到一年的存量。

教育局表示，北市已在各級學校準備酒精2萬3,735瓶、消毒(漂白)水1萬1537罐、額溫槍1萬545支、耳溫槍3296支、口罩423萬8851片及感溫設備314台，以確保學校整潔、衛生及安全的學習環境。

今日吉林國小師生戴口罩，由學校規劃設置的體溫量測動線進入校園，經過熱顯像儀確認體溫後，並使用手部清潔液進行自主防護入校園。國小同學也邀請副市長及局長，一同跳「洗洗洗洗手舞」，對此，吉林國小校長虞志長表示，防疫還有包含多運動，因此老師們編排了舞蹈和學生一起跳，詞曲經過無償授權，目前只有我們學校有。

關於防疫，虞志長表示，在疫情之前皆有防疫物資的備用量，局裡面也有持續發物資，總共成人口罩7000個、兒童口罩1萬2600個，學校師生共1000多人，已達安全存量。每日會要求學生量四次體溫，包括讓學生早、晚在家自行量測各一次，早上進學校前會經過熱像儀，中午用餐前會再量一次耳溫。

另外，南門國小教務主任林麗珠表示，成人口罩1萬3500個、兒童口罩2050個，已達安全存量。並且要求同學早上出門在家測量，進校學校熱像儀再檢視一次，中午用餐時再測量一次體溫，1到3年級由班級導師協助，4到6年級由班級學生衛生組長協助，並完成每天體溫紀錄。