影／開學日 黃珊珊跳「洗洗洗洗手舞」宣導防疫守則

全國為因應新冠肺炎疫情，高中職以下學校延後至今天開學，台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤及教育局長曾燦金，早上到吉林國小視察開學防疫工作準備，及關心學生上學。

吉林國小師生戴口罩，由學校規劃設置的體溫量測動線進入校園，經過熱顯像儀確認體温後，並使用手部清潔液進行自主防護入校園，倘有學童經儀器初篩量測體溫超過37.5度，將立即進行複篩，確認為身體不適或發燒者，依防疫流程安排到防疫休息室暫時安置，並通知家長。經現場查檢，學校皆已備足應急之數量，為開學做好充分防疫準備。