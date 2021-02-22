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影／開學日 黃珊珊跳「洗洗洗洗手舞」宣導防疫守則
全國為因應新冠肺炎疫情，高中職以下學校延後至今天開學，台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤及教育局長曾燦金，早上到吉林國小視察開學防疫工作準備，及關心學生上學。
吉林國小師生戴口罩，由學校規劃設置的體溫量測動線進入校園，經過熱顯像儀確認體温後，並使用手部清潔液進行自主防護入校園，倘有學童經儀器初篩量測體溫超過37.5度，將立即進行複篩，確認為身體不適或發燒者，依防疫流程安排到防疫休息室暫時安置，並通知家長。經現場查檢，學校皆已備足應急之數量，為開學做好充分防疫準備。
為了迎接新學期的開始，由國小學生邀請副市長及局長，一同歡樂共舞，一起跳「洗洗洗洗手舞」，共同宣導「常洗手、戴口罩、量體溫、多運動」後防疫新生活四大守則，落實「防疫你和我、健康一起守」的共同約定，一同祈福齊心抗疫、趕走病毒。
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