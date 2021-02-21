5千坪新店安和夜市今晚最後營業 開幕2年居民錯愕

2018年底開幕的新北市新店安和國際觀光夜市，占地近5000坪、多達200攤位，設有美食天地、歡樂王國兩大區域，提供國內外多種美食，還有套圈圈、旋轉木馬、小火車、海盜船等攤商，大人小孩都愛逛。不料安和國際觀光夜市粉專突然宣布，今晚就是最後一天營業，令許多居民都相當震驚。

安和國際觀光夜市設有汽機車停車場、遊客服務中心、公共廁所及多個垃圾桶，還設有遮雨棚，獨特的室內型夜市令許多民眾喜愛來此逛街，每周三、五、六、日皆有營業，更曾創下一晚超過2萬人次的來客紀錄。

但去年因疫情衝擊，夜市整體業績出現下滑，為了與攤商共度難關，安和國際觀光夜市更首開先例調降租金，推出5月起至年底「租一個月送一個月」的方案，等同降租五成租金。

未料，安和國際觀光夜市昨突然在臉書粉專宣布，安和夜市只營業到21日，粉專小編更感性寫下「沒逛過的也好，逛過的也罷，希望大家再來把安和夜市逛一遍看一遍，小編愛你們喔，謝謝支持我們的大家。」消息一出引發居民震驚，

不少人也留言鼓勵「非戰之罪，疫情又是寒冬呀」、「希望很快再見到你們，加油！」

據悉，安和國際觀光夜市由聯發國際餐飲集團轉投資，與新北樹林興仁花園夜市、桃園八德興仁花園夜市為同一經營團隊，夜市與一旁的超市及加油站為相同地主，未來擬開發成商辦大樓。