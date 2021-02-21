快訊

開罰！案943趴趴走 台南市府查出是公司要他去上課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5千坪新店安和夜市今晚最後營業 開幕2年居民錯愕

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
安和國際觀光夜市每周三、五、六、日皆有營業，曾創下一晚超過2萬人次的來客紀錄。圖／取自新北市觀旅局官網
安和國際觀光夜市每周三、五、六、日皆有營業，曾創下一晚超過2萬人次的來客紀錄。圖／取自新北市觀旅局官網

2018年底開幕的新北市新店安和國際觀光夜市，占地近5000坪、多達200攤位，設有美食天地、歡樂王國兩大區域，提供國內外多種美食，還有套圈圈、旋轉木馬、小火車、海盜船等攤商，大人小孩都愛逛。不料安和國際觀光夜市粉專突然宣布，今晚就是最後一天營業，令許多居民都相當震驚。

安和國際觀光夜市設有汽機車停車場、遊客服務中心、公共廁所及多個垃圾桶，還設有遮雨棚，獨特的室內型夜市令許多民眾喜愛來此逛街，每周三、五、六、日皆有營業，更曾創下一晚超過2萬人次的來客紀錄。

但去年因疫情衝擊，夜市整體業績出現下滑，為了與攤商共度難關，安和國際觀光夜市更首開先例調降租金，推出5月起至年底「租一個月送一個月」的方案，等同降租五成租金。

未料，安和國際觀光夜市昨突然在臉書粉專宣布，安和夜市只營業到21日，粉專小編更感性寫下「沒逛過的也好，逛過的也罷，希望大家再來把安和夜市逛一遍看一遍，小編愛你們喔，謝謝支持我們的大家。」消息一出引發居民震驚，

不少人也留言鼓勵「非戰之罪，疫情又是寒冬呀」、「希望很快再見到你們，加油！」

據悉，安和國際觀光夜市由聯發國際餐飲集團轉投資，與新北樹林興仁花園夜市、桃園八德興仁花園夜市為同一經營團隊，夜市與一旁的超市及加油站為相同地主，未來擬開發成商辦大樓。

安和國際觀光夜市粉專突然宣布，今晚就是最後一天營業，令許多居民都相當震驚。圖／取自安和國際觀光夜市粉專
安和國際觀光夜市粉專突然宣布，今晚就是最後一天營業，令許多居民都相當震驚。圖／取自安和國際觀光夜市粉專

夜市 疫情

延伸閱讀

加速新店安和街排水 水利局擬新增重力排放水路

相關新聞

5千坪新店安和夜市今晚最後營業 開幕2年居民錯愕

2018年底開幕的新北市新店安和國際觀光夜市，占地近5000坪、多達200攤位，設有美食天地、歡樂王國兩大區域，提供國內...

農會選舉結果出爐 全國最大規模板橋農會備受注目

新北市110年度農會改選基層農會農事小組長、副小組長、會員代表選舉投票今日下午1時完成，由於新任會員將決定未來的理事長、...

基層農會改選今投票 北市關鍵選區開票結果出爐

北市9區基層農會改選今登場，由於各區農會會員代表選舉結果，攸關3月改選理事會聘總幹事，因此，小組長及會員代表選舉又被視為...

明天開學 北市出動上百警力加強取締違停車輛

明天為中、小學第2學期開學日，鑑於往年校園周邊上學期間將擠滿家長接送車輛，考量新冠肺炎疫情以及人、車潮造成交通衝擊，北市...

等公車更文青 新北18座候車亭融入藝文翻新

新北市公車候車亭過去委由廣告商統包，藉由收費廣告增加市府收入，但因效益有限且廣告雜亂，前年起收回由市府管理，改刊登交安、...

農會選舉今天投票 淡水警方動員93人安全維護

全國302個農會農事小組組長、副組長及會員代表今天改選，新北市淡水警分局為確保選舉過程順利，共動員93名警力，全力做好淡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。