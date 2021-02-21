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農會選舉結果出爐 全國最大規模板橋農會備受注目

聯合報 / 記者張睿廷張哲郢／新北即時報導
許多農會會員今日一早就出來投票，共有2萬8031人參與，投票率達71.53％，此次選舉結果將牽動3月的理事長之爭，也將影響地方藍綠勢力版圖，因此備受外界關注。
許多農會會員今日一早就出來投票，共有2萬8031人參與，投票率達71.53％，此次選舉結果將牽動3月的理事長之爭，也將影響地方藍綠勢力版圖，因此備受外界關注。

新北市110年度農會改選基層農會農事小組長、副小組長、會員代表選舉投票今日下午1時完成，由於新任會員將決定未來的理事長、總幹事，更有可能牽動藍綠政治版圖，所以選舉也備受關注。新北市農會會員總人數3萬9200人，此次選舉共有2萬8031人參加投票，投票率為71.53%，共選出農事小組長273人、副小組長209人、會員代表819人，其中規模為全台最大農會的板橋農會選舉結果備受外界注目，地方人士透露，前任理事長郭進源在此次當選的會員代表中約掌握三分之二的支持率，有望在3月的理事會上翻盤回鍋。

這次選出的農事小組以各村里為單位組成，小組成員每年會定期開會，宣達農會政策並讓小組成員反映意見，為農會推行農政及農業知識推廣之重要組織。

而會員代表為農會會員選舉出的代表人，出席農會每年舉辦之會員代表大會，聽取農會年度規劃並提出建議，農事小組及會員代表均對農會與基層農業影響深遠。

此次新北共有2萬8031人參加投票，共選出共選出農事小組長273人、副小組長209人、會員代表819人，合計1301人。各區會員代表將於3月6日前選出理事、監事，再由他們各自選出理事長及常務監事，最後理事長會聘任總幹事。

其中板橋區農會會員達2015人，會員數雖不是新北25區農會中最多，但去年度存款502億、放款345億、總吃產584億皆是全國農漁會規模第一名，選舉結果也備受關注。

板農理事長人選又以前、後任理事長郭進源、廖裕德與呼聲最高。現任理事長廖裕德說，他目前心情平靜看得很開，今天投完票的首要任任務是祝賀當選代表、安慰落選者，至於未來能否有再服務的機會，就看當選的代表是否有意支持他連任。

這次選完舉後，地方人士均不願透露太多消息。但據了解，前任理事長郭進源約有掌握35位黨代表中約三分之二的支持，有機會翻盤回鍋，但最後的結果仍要等到3月召開的理事才能確定。

投票率

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