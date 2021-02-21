迎接開學日車潮 新北增派500名警力加強管制

全國中、小學明日開學市為疏導交通，特別增派309處合計超過500名警力協助，另外新北市針對未來上下學也規劃如臨時停車格、通學巷等措施，確保用路人安全。

新北市預計派出警員416名、義交105名在學校附近共309處疏導交通，新北市交通警察大隊表示，在上下學巔峰時間也會加強巡邏，原則以勸導取代開罰，但若民眾屢勸不聽，仍會強制取締。

交通局長鍾鳴時指出，為迎接開學日車潮，市府會進行號誌全面檢查，春節期間採用的市區公車減班將恢復正常班次，比起上學期新生入學多靠家長接送，下學期對於公共運輸需求量會較高。鍾鳴時強調，會呼籲學生在搭乘大眾運輸時一定要遵照現行防疫措施，全程配戴口罩。

另外交通局也針對上下學安全，正在實施如臨時停車格與通學巷等措施，交通局表示，現在很多家長是獨自接送小孩，或讓小孩自己上下學，透過臨時停車格讓家長臨時停車還能下車送小孩去上課，或是在上下學期間管制學校旁邊巷弄，讓學生通行更放心。