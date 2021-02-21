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基層農會改選今投票 北市關鍵選區開票結果出爐
北市9區基層農會改選今登場，由於各區農會會員代表選舉結果，攸關3月改選理事會聘總幹事，因此，小組長及會員代表選舉又被視為前哨戰，其中以士林區農會人數眾多，成為左右市農會理事長選情關鍵。這屆選舉士林區現任農會理事長葉文忠與前理事長郭萬清兩派系爭鬥，投票約於下午2時結束，士林區農會最終投票結果由執政黨派取得過半。
北市12個行政區中，9區有農會，包含北投、士林、內湖、南港、中山、松山、大安、景美、木柵，根據北市產業局統計，截至今年1月止，農會總會員人數有7155人，其中士林區農會會員人數最多，達2325人，大安區農會人數最少，僅225人，今日北市基層農會改選共開設66處投票所。
由於士林區農會人數眾多，甚至比部分地區多數一倍人數，依照往年經驗，小組長及會員代表選舉是觀察選舉的指標之一，也讓士林區農會在基層農會改選中，占有關鍵指標性地位；屬於前理事長莊龍彥系統的葉文忠，與郭萬清均為莊龍彥徒弟，過去兩人情同手足，如今自成一派。
產業局表示，這屆選出農事小組組長66位、副組長35位，士林區小組組長占15席、副組長14席；選出會員代表280位，士林區占40席。士林區農會主秘胡承祖表示，開票過程十分順利，下午2時即完成開票作業，單看看士林區農會投票結果，是由現任理事長葉文忠的執政黨派取得過半票數，投票率逾86％。
基層農會的農事小組長與會員代表投票結束後，後續各區農會將於3月6日召開會員代表大會，選出區理監事，並在當月15日開理監事會，選出常務監事、區理事長；由於市農會代表將參與後續的市農會選舉，因此各區農會會員代表，成為左右最終農會選舉結果關鍵。
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