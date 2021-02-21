快訊

北宜重機嚴重車禍 釀1死1重傷

案943自主管理期赴商業大樓開會 可能罕見開罰雇主

捷運新埔民生站地下道開挖 預定113年完工

中央社 / 新北21日電

捷運環狀線新埔民生站周邊居民與捷運旅客常需穿越80公尺寬民生路，險象環生，為方便行動不便者穿越道路及降低發生事故機率，部分道路明起封閉並開挖地下道，預定113年完工。

新北市捷運工程局副局長林耀長表示，由於民生路太寬了，再加上台64線匝道車流很大，因此，捷運局編列新台幣近4億元辦理「新埔民生站地下道工程」，目前已完成人行道削減先期工程。

他表示，人行道約縮減4公尺，連同部分車道封閉2公尺後，將設置圍籬進行管線遷移與人行道主體工作井開挖作業。為降低施工對既有車道交通影響及減少地面沉陷量及增加施工安全，將採管冪工法施作。

新北捷運局表示，自22日起到26日，每日夜間10時至次日上午6時，將於板橋區民生路三段117號至129號前（民生路三段西側與四維路128巷路口範圍）板橋往中和方向（南下平面車道）辦理柏油路面探挖作業。

新北捷運局表示，施作範圍將採半半施工方式，封閉部分車道施工並開放部分車道通行，請行經施工路段用路人及車輛減速慢行，並依現場指揮人員導引方向行進，以確保行車安全。

新北捷運局表示，地下道預定113年1月完工後，將提供民眾由新埔民生站安全穿越民生路，除設置樓梯外，兩側增設電梯及電扶梯，提供民眾搭乘優質環境，降低交通事故發生率，帶動環狀線周邊效益。

捷運環狀線

延伸閱讀

東岸、城隍廟地下道髒亂 林右昌：漏水、照明等先改善

相關新聞

基層農會改選今投票 北市關鍵選區開票結果出爐

北市9區基層農會改選今登場，由於各區農會會員代表選舉結果，攸關3月改選理事會聘總幹事，因此，小組長及會員代表選舉又被視為...

明天開學 北市出動上百警力加強取締違停車輛

明天為中、小學第2學期開學日，鑑於往年校園周邊上學期間將擠滿家長接送車輛，考量新冠肺炎疫情以及人、車潮造成交通衝擊，北市...

等公車更文青 新北18座候車亭融入藝文翻新

新北市公車候車亭過去委由廣告商統包，藉由收費廣告增加市府收入，但因效益有限且廣告雜亂，前年起收回由市府管理，改刊登交安、...

農會選舉今天投票 淡水警方動員93人安全維護

全國302個農會農事小組組長、副組長及會員代表今天改選，新北市淡水警分局為確保選舉過程順利，共動員93名警力，全力做好淡...

明開學日人車潮恐衝擊交通 北市增派上百交通疏導崗

明天就是中小學開學日，北市交通警察大隊表示，有鑑於往年開學日上午7時30分前、後時段，家長接送學童最為密集，為避免學生進...

觀光門面墮落？ 士林夜市百包垃圾推馬路 民眾氣憤

北市士林夜市日前遭民眾投訴於室內入口處，堆放上百包垃圾，濃濃惡臭味從巷口就能聞到，周遭居民既氣憤又無奈，對此，北市市場處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。