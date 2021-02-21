捷運新埔民生站地下道開挖 預定113年完工
捷運環狀線新埔民生站周邊居民與捷運旅客常需穿越80公尺寬民生路，險象環生，為方便行動不便者穿越道路及降低發生事故機率，部分道路明起封閉並開挖地下道，預定113年完工。
新北市捷運工程局副局長林耀長表示，由於民生路太寬了，再加上台64線匝道車流很大，因此，捷運局編列新台幣近4億元辦理「新埔民生站地下道工程」，目前已完成人行道削減先期工程。
他表示，人行道約縮減4公尺，連同部分車道封閉2公尺後，將設置圍籬進行管線遷移與人行道主體工作井開挖作業。為降低施工對既有車道交通影響及減少地面沉陷量及增加施工安全，將採管冪工法施作。
新北捷運局表示，自22日起到26日，每日夜間10時至次日上午6時，將於板橋區民生路三段117號至129號前（民生路三段西側與四維路128巷路口範圍）板橋往中和方向（南下平面車道）辦理柏油路面探挖作業。
新北捷運局表示，施作範圍將採半半施工方式，封閉部分車道施工並開放部分車道通行，請行經施工路段用路人及車輛減速慢行，並依現場指揮人員導引方向行進，以確保行車安全。
新北捷運局表示，地下道預定113年1月完工後，將提供民眾由新埔民生站安全穿越民生路，除設置樓梯外，兩側增設電梯及電扶梯，提供民眾搭乘優質環境，降低交通事故發生率，帶動環狀線周邊效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言