捷運新埔民生站地下道開挖 預定113年完工

捷運環狀線新埔民生站周邊居民與捷運旅客常需穿越80公尺寬民生路，險象環生，為方便行動不便者穿越道路及降低發生事故機率，部分道路明起封閉並開挖地下道，預定113年完工。

新北市捷運工程局副局長林耀長表示，由於民生路太寬了，再加上台64線匝道車流很大，因此，捷運局編列新台幣近4億元辦理「新埔民生站地下道工程」，目前已完成人行道削減先期工程。

他表示，人行道約縮減4公尺，連同部分車道封閉2公尺後，將設置圍籬進行管線遷移與人行道主體工作井開挖作業。為降低施工對既有車道交通影響及減少地面沉陷量及增加施工安全，將採管冪工法施作。

新北捷運局表示，自22日起到26日，每日夜間10時至次日上午6時，將於板橋區民生路三段117號至129號前（民生路三段西側與四維路128巷路口範圍）板橋往中和方向（南下平面車道）辦理柏油路面探挖作業。

新北捷運局表示，施作範圍將採半半施工方式，封閉部分車道施工並開放部分車道通行，請行經施工路段用路人及車輛減速慢行，並依現場指揮人員導引方向行進，以確保行車安全。

新北捷運局表示，地下道預定113年1月完工後，將提供民眾由新埔民生站安全穿越民生路，除設置樓梯外，兩側增設電梯及電扶梯，提供民眾搭乘優質環境，降低交通事故發生率，帶動環狀線周邊效益。