民進黨新北黨部號召用母語介紹 批國民黨打壓本土語言

今天是聯合國訂定的「國際母語日」，民進黨新北市黨部今也PO出一段影片，號召民眾用母語自我介紹，為傳承母語盡一份心力。主委何博文更批評國民黨，過去強推「國語政策」，使母語長年噤聲，造成斷層，許多人甚至無法以母語唸出自己的名字、做簡單自我介紹，「失去母語讓我們失去一個認識自己的機會！」

民進黨新北市黨部臉書今推出影片中，由主委何博文以全台語做自我介紹，並邀請民眾一起練習以母語自介，希望透過母語，讓大家能重新認識自己。

何博文指出，二戰後印巴分治，孟加拉被歸到巴基斯坦轄下，巴基斯坦政府將烏爾都語定為唯一的官方語言，引起孟加拉人抗議，1952 年 2 月 21 日，五名參與孟加拉語言運動的學生遭受巴基斯坦軍警槍擊死亡，為紀念這段歷史，聯合國教科文組織就將「國際母語日」訂在 2 月 21 日。

何博文表示，台灣本土語言過去也曾受打壓，過去國民黨威權統治時期強推「國語政策」，在他這一輩仍有許多人有被「掛狗牌」的經驗，直到先人發起還我客語運動、原住民族運動、新國家運動，母語才又重見光明。

他也感嘆，台灣至少兩個世代在「國語政策」壓迫下接受教育，這是今日母語斷層的主因，原住民族族語、客家話和台語已瀕臨滅亡，許多人甚至無法以母語唸出自己的名字、做簡單自我介紹。

何博文強調，找回母語、傳承母語就從今日開始，「咱先對自我介紹開始，一字、一句沓沓仔練習，母語一定會使繼續生湠！」(我們先從自我介紹開始，一字一句慢慢地練習，母語一定可以繼續傳承)