聽新聞
test
0:00 / 0:00
明天開學 北市出動上百警力加強取締違停車輛
明天為中、小學第2學期開學日，鑑於往年校園周邊上學期間將擠滿家長接送車輛，考量新冠肺炎疫情以及人、車潮造成交通衝擊，北市交通警察大隊，將動用上百位警力針對中小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口進行疏導。
交大指出，每逢開學日上午7時30分前後，為家長接送學童最密集時段，因疫情緣故，各校門口、校園及體溫量測站恐出現大量人、車潮，對交通將會造成衝擊。
為此，交大明日將鎖定北市轄區內各中小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口，規畫交通疏導勤務，除派遣警員疏導、路況查報，也會加強取締違停車輛，預計增派109處交通疏導崗位，並動用113名警力、5名義交。
交大呼籲，家長若開車接送學童可提前出門，避免人車擁擠耽誤時間；若想陪同孩童進入校園，須將車輛停放在合法停車空間，不可違規或並排停車，以免造成其他學童安全顧慮、車流阻塞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言