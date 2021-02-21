明天開學 北市出動上百警力加強取締違停車輛

明天為中、小學第2學期開學日，鑑於往年校園周邊上學期間將擠滿家長接送車輛，考量新冠肺炎疫情以及人、車潮造成交通衝擊，北市交通警察大隊，將動用上百位警力針對中小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口進行疏導。

交大指出，每逢開學日上午7時30分前後，為家長接送學童最密集時段，因疫情緣故，各校門口、校園及體溫量測站恐出現大量人、車潮，對交通將會造成衝擊。

為此，交大明日將鎖定北市轄區內各中小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口，規畫交通疏導勤務，除派遣警員疏導、路況查報，也會加強取締違停車輛，預計增派109處交通疏導崗位，並動用113名警力、5名義交。