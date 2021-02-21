新莊武聖廟獎助在地學子 捐贈近40萬
新北市新莊武聖廟響應「新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」，今年捐贈近40萬鼓勵在地學子，雖頒獎典禮因疫情影響而取消，不過獲獎學生仍可在今日提前領取。
新莊武聖廟頒獎典禮原本選定24日關聖帝君飛昇紀念日舉行，可惜最終取消，不過得獎學生依舊能提前在今日於新莊武聖廟圖書館一樓大廳領取，全程須配戴口罩並配合防疫措施。
為了讓學生感受主辦方用心，廟方特別在大廳一旁規畫拍照區，讓得獎學子可以拿著獎狀及獎金合照，留下珍貴的獲獎紀念。武聖廟響應「新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」政策，今年捐贈達39萬6千元，共85名學生獲獎，廟方期望，透過獎學金肯定，讓學生持續努力，將來有能力時造福社會、回饋鄉里。
新莊區長林煌源表示，考量現行防疫仍不可鬆懈，為減少群聚風險，才會取消頒獎典禮，改採隨到即領方式辦理。他也相當感謝廟方的用心，妥善運用各界信眾的善款，嘉惠新莊在地學子．同時也鼓勵新莊區在學習路上不斷精進。
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