聽新聞
test
0:00 / 0:00
等公車更文青 新北18座候車亭融入藝文翻新
新北市公車候車亭過去委由廣告商統包，藉由收費廣告增加市府收入，但因效益有限且廣告雜亂，前年起收回由市府管理，改刊登交安、政策宣導文宣，交通局也與公車同業公會合作，選定18個候車亭，融入在地藝文打造主題意象，讓等車這件日常小事，變得更具文青風。
交通局運管科長林詩欽指出，過去候車亭雖收費刊登廣告，但因部分站點偏遠，效益不佳，廣告商投放意願低，導致只剩下徵信社的「抓小三」、「抓猴」廣告，影響新北市大眾交通運輸形象，因此108年起收回由市府管理。
林詩欽表示，為提升新北公車形象，新北公車業者今年除提供機車駕訓補助，也協助市府完成18座候車亭美化及15台市區公車車體彩繪，將藝文設計融入站體及車體，增添城市美感，已於2月初完成。
其中18座候車亭分別於藝文氣息濃厚的土城區「新北高工(金城)」、「清水國小」(雙邊)、「新北高工(學府)」(雙邊)、「廣福國小」、「中正國中」、「台灣新北地方法院(金城)」、樹林區「樹人家商」、「東昇公園」及三峽區「三峽國小」、「台北大學三峽校區」、「三峽國中一」、「中園國小」、「介壽國小」、「台北大學正門」、「安溪國中」、「台北大學宿舍」等站，
交通局長鍾鳴時說，為增進市民對公車駕駛的好感度及增加公車族搭乘意願，應用公車穿街走巷的強項，讓美化車體成為移動的最美風景，同時於土城、樹林及三峽區部分候車亭內形塑大眾運輸的獨創詩文意象，傳遞與分享友善用路的幸福感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言