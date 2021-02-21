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等公車更文青 新北18座候車亭融入藝文翻新

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
清水國小公車候車亭美化。圖／新北交通局提供
清水國小公車候車亭美化。圖／新北交通局提供

新北市公車候車亭過去委由廣告商統包，藉由收費廣告增加市府收入，但因效益有限且廣告雜亂，前年起收回由市府管理，改刊登交安、政策宣導文宣，交通局也與公車同業公會合作，選定18個候車亭，融入在地藝文打造主題意象，讓等車這件日常小事，變得更具文青風。

交通局運管科長林詩欽指出，過去候車亭雖收費刊登廣告，但因部分站點偏遠，效益不佳，廣告商投放意願低，導致只剩下徵信社的「抓小三」、「抓猴」廣告，影響新北市大眾交通運輸形象，因此108年起收回由市府管理。

林詩欽表示，為提升新北公車形象，新北公車業者今年除提供機車駕訓補助，也協助市府完成18座候車亭美化及15台市區公車車體彩繪，將藝文設計融入站體及車體，增添城市美感，已於2月初完成。

其中18座候車亭分別於藝文氣息濃厚的土城區「新北高工(金城)」、「清水國小」(雙邊)、「新北高工(學府)」(雙邊)、「廣福國小」、「中正國中」、「台灣新北地方法院(金城)」、樹林區「樹人家商」、「東昇公園」及三峽區「三峽國小」、「台北大學三峽校區」、「三峽國中一」、「中園國小」、「介壽國小」、「台北大學正門」、「安溪國中」、「台北大學宿舍」等站，

交通局長鍾鳴時說，為增進市民對公車駕駛的好感度及增加公車族搭乘意願，應用公車穿街走巷的強項，讓美化車體成為移動的最美風景，同時於土城、樹林及三峽區部分候車亭內形塑大眾運輸的獨創詩文意象，傳遞與分享友善用路的幸福感。

介壽國小公車候車亭美化。圖／新北交通局提供
介壽國小公車候車亭美化。圖／新北交通局提供
指南客運公車美化。圖／新北交通局提供
指南客運公車美化。圖／新北交通局提供

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