農會選舉今天投票 淡水警方動員93人安全維護

全國302個農會農事小組組長、副組長及會員代表今天改選，新北市淡水警分局為確保選舉過程順利，共動員93名警力，全力做好淡水區、三芝區共36處投（開）票所秩序及安全維護工作。

警方表示，今天上午6時40分就在淡水區及三芝區農會前集合實施勤前教育，妥善完成人員、裝備、器材整備，分局長黃南山坐鎮指揮各投開票所的警衛及任務編組。