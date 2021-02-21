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農會選舉今天投票 淡水警方動員93人安全維護
全國302個農會農事小組組長、副組長及會員代表今天改選，新北市淡水警分局為確保選舉過程順利，共動員93名警力，全力做好淡水區、三芝區共36處投（開）票所秩序及安全維護工作。
警方表示，今天上午6時40分就在淡水區及三芝區農會前集合實施勤前教育，妥善完成人員、裝備、器材整備，分局長黃南山坐鎮指揮各投開票所的警衛及任務編組。
今天投票時間自上午8時至下午1時，緊接著開票作業，期間雖然只有5小時，但警方絲毫不敢掉以輕心，除了現場警衛人員，亦由各單位警力編組緊急應變警力加強現場巡守，務求投、開票過程順利。
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