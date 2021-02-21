快訊

空汙釀禍？西濱車禍疑肇因能見度差 彭啟明：霧霾結合

影／濃霧中連環撞 他受傷倒車道剛爬起來 後車又輾上來　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農會選舉今天投票 淡水警方動員93人安全維護

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
淡水分局動員93名警力，全力做好淡水區、三芝區共36處投（開）票所秩序及安全維護工作。圖／警方提供
淡水分局動員93名警力，全力做好淡水區、三芝區共36處投（開）票所秩序及安全維護工作。圖／警方提供

全國302個農會農事小組組長、副組長及會員代表今天改選，新北市淡水警分局為確保選舉過程順利，共動員93名警力，全力做好淡水區、三芝區共36處投（開）票所秩序及安全維護工作。

警方表示，今天上午6時40分就在淡水區及三芝區農會前集合實施勤前教育，妥善完成人員、裝備、器材整備，分局長黃南山坐鎮指揮各投開票所的警衛及任務編組。

今天投票時間自上午8時至下午1時，緊接著開票作業，期間雖然只有5小時，但警方絲毫不敢掉以輕心，除了現場警衛人員，亦由各單位警力編組緊急應變警力加強現場巡守，務求投、開票過程順利。

警方清晨6時許就在淡水區及三芝區農會前集合勤前教育。圖／警方提供
警方清晨6時許就在淡水區及三芝區農會前集合勤前教育。圖／警方提供
淡水分局動員93名警力，全力做好淡水區、三芝區共36處投（開）票所秩序及安全維護工作。圖／警方提供
淡水分局動員93名警力，全力做好淡水區、三芝區共36處投（開）票所秩序及安全維護工作。圖／警方提供

延伸閱讀

台東縣農會選舉昨查賄選 今早投票仍踴躍

基層農會選舉投票 農委會：投票須全程戴口罩

淡水辦捐血贈品超豐富 送米、抽紅包、摸彩

淡水孩子演傳統歌仔戲 線上演出說台語

相關新聞

等公車更文青 新北18座候車亭融入藝文翻新

新北市公車候車亭過去委由廣告商統包，藉由收費廣告增加市府收入，但因效益有限且廣告雜亂，前年起收回由市府管理，改刊登交安、...

農會選舉今天投票 淡水警方動員93人安全維護

全國302個農會農事小組組長、副組長及會員代表今天改選，新北市淡水警分局為確保選舉過程順利，共動員93名警力，全力做好淡...

明開學日人車潮恐衝擊交通 北市增派上百交通疏導崗

明天就是中小學開學日，北市交通警察大隊表示，有鑑於往年開學日上午7時30分前、後時段，家長接送學童最為密集，為避免學生進...

觀光門面墮落？ 士林夜市百包垃圾推馬路 民眾氣憤

北市士林夜市日前遭民眾投訴於室內入口處，堆放上百包垃圾，濃濃惡臭味從巷口就能聞到，周遭居民既氣憤又無奈，對此，北市市場處...

改造鶯歌街區 新北擬闢4路徑

新北市鶯歌多條街道、步道指標不明，且鋪面破損、人行道狹窄還阻礙多，不利行人行走，經常可能人車爭道，險象環生。工務局推動三...

虛擬實境學製茶、創礦山行旅品牌

新北市規畫2030文化願景藍圖，10年內要建構5條美學廊道，其中，茶山文化、礦業文化陸續在今年推動。文化局表示，前者將以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。