快訊

以色列搶先解封！ 已有半數國民至少打完第一劑疫苗

日本第二批疫苗運抵 七成民眾有意願接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明開學日人車潮恐衝擊交通 北市增派上百交通疏導崗

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
明天就是中小學開學日，往年開學日上午7時30分前、後時段，家長接送學童最為密集，警局明將增派交通疏導崗位109處，動用警力113名、義交5名。圖／北市交通警察大隊
明天就是中小學開學日，往年開學日上午7時30分前、後時段，家長接送學童最為密集，警局明將增派交通疏導崗位109處，動用警力113名、義交5名。圖／北市交通警察大隊

明天就是中小學開學日，北市交通警察大隊表示，有鑑於往年開學日上午7時30分前、後時段，家長接送學童最為密集，為避免學生進校門配合防疫措施，導致校區周邊人、車潮增加衝擊交通，警局明將針對中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口，增派交通疏導崗位109處，將動用警力113名、義交5名。

交大表示，因應學生開學配合防疫，各校於校門口或校園內均設體溫量測站，避免因學生上學湧入校園人潮多，員警將加強執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締等。

北市警局也呼籲，家長如需駕車接送學童，請提早出門，以免人、車擁擠耽誤時間。另外，家長若欲陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或並排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞。

交大表示，員警將加強驅離、取締校園周邊違規停車，全力維護學校周邊交通秩序及學童上、放學安全。

開學日

延伸閱讀

防疫迎接新學期 竹市校園今完成全面消毒

台北酷課雲功能再升級 載具、網卡也供弱勢生無償借用

北捷南環段 北市4站盼增出入口

北市產發局看優勢 創新機制 創造三贏

相關新聞

明開學日人車潮恐衝擊交通 北市增派上百交通疏導崗

明天就是中小學開學日，北市交通警察大隊表示，有鑑於往年開學日上午7時30分前、後時段，家長接送學童最為密集，為避免學生進...

觀光門面墮落？ 士林夜市百包垃圾推馬路 民眾氣憤

北市士林夜市日前遭民眾投訴於室內入口處，堆放上百包垃圾，濃濃惡臭味從巷口就能聞到，周遭居民既氣憤又無奈，對此，北市市場處...

改造鶯歌街區 新北擬闢4路徑

新北市鶯歌多條街道、步道指標不明，且鋪面破損、人行道狹窄還阻礙多，不利行人行走，經常可能人車爭道，險象環生。工務局推動三...

虛擬實境學製茶、創礦山行旅品牌

新北市規畫2030文化願景藍圖，10年內要建構5條美學廊道，其中，茶山文化、礦業文化陸續在今年推動。文化局表示，前者將以...

宗教巡禮／靈鷲山 結合山海景色與佛教文化

位東北角的靈鷲山結合自然環境與宗教文化，是佛教勝地，也是觀光東北角的好去處，不只有被列為台灣宗教百景的無生道場，在靈鷲山...

捷運站增出口 用地財源傷腦筋

台北市捷運系統路線不斷增加，地方要求增設出入口，也讓捷運局傷透腦筋。新北投站就應地方要求，增設鐵製樓梯出口，挨酸是「台鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。