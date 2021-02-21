明開學日人車潮恐衝擊交通 北市增派上百交通疏導崗

明天就是中小學開學日，北市交通警察大隊表示，有鑑於往年開學日上午7時30分前、後時段，家長接送學童最為密集，為避免學生進校門配合防疫措施，導致校區周邊人、車潮增加衝擊交通，警局明將針對中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口，增派交通疏導崗位109處，將動用警力113名、義交5名。

交大表示，因應學生開學配合防疫，各校於校門口或校園內均設體溫量測站，避免因學生上學湧入校園人潮多，員警將加強執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締等。

北市警局也呼籲，家長如需駕車接送學童，請提早出門，以免人、車擁擠耽誤時間。另外，家長若欲陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或並排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞。

交大表示，員警將加強驅離、取締校園周邊違規停車，全力維護學校周邊交通秩序及學童上、放學安全。