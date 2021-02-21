觀光門面墮落？ 士林夜市百包垃圾推馬路 民眾氣憤

北市士林夜市日前遭民眾投訴於室內入口處，堆放上百包垃圾，濃濃惡臭味從巷口就能聞到，周遭居民既氣憤又無奈，對此，北市市場處回應，因士林市場垃圾壓縮機故障，才導致此事件發生，已緊急要求廠商恢復，目前垃圾已清運完畢，未來會請物管公司檢討改善。

士林夜市先前遭民眾投訴，室內入口處推放滿地垃圾，一包一包推疊占據大馬路，紙碗、竹籤等隨意亂丟盡花圃，甚至有攤商大剌剌地推著推車，就把垃圾亂丟在樹下，其散發出的惡臭味，遠遠從巷口就能聞到。

市場處今回應，士林夜市垃圾壓縮機在大年初二（2月13日）時故障，由於設備故障適逢農曆新年，雖然即刻通知原廠維修，但過年期間維修料件取得不易，才拉長修復時間。

經調查，垃圾壓縮機故障原因，是因垃圾過度擠壓造成存放筒位移，導致傳動齒輪座及定位導輪破裂，但若要檢查、修復存放筒，就須先將筒內垃圾排空才能進行，因此檢修期間暫時將垃圾暫置市場旁馬路。

通報廠商後，原廠已於17日進場修檢、20日完成修復，留置現場的垃圾也已清運完畢，由於此次暫置垃圾方式處理欠佳，影響市容及周遭民眾，市場處已責成物館公司檢討改善，避免再造成民眾困擾。