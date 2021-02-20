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東環Y35站居民要求增設出口 北市捷運局遭里長嗆聲

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市捷運工程局今天舉辦東環線Y35捷運站公展前座談會，有居民擔心設置出入口在住家社區外，會破壞建築結構，有安全疑慮。記者鍾維軒／攝影
北市捷運工程局今天舉辦東環線Y35捷運站公展前座談會，有居民擔心設置出入口在住家社區外，會破壞建築結構，有安全疑慮。記者鍾維軒／攝影

北市捷運局今舉行東環線Y35捷運站公展前座談會，蒐集居民意見。Y35站位於內湖舊宗路、行善路口，將設置3出口，其中B出口將設在德安印象二期社區外，管委會主委邱秀美擔心會影響建築結構，週美里里長丘麗玲則希望可以增設出口。捷運局回應「現在要搶時間，至少要先拿到中央核准的門票」，但遭丘回嗆，「當初松山線居民也要求延長到洲美里，也說先拿門票再規畫，卻沒下文」，不能接受捷運局說法。

邱秀美表示，B出入口的預定地下方就是停車場，若要挖掘，建築結構會受影響，反問捷運局「如何確保旁邊建築物的安全？」要求捷運局和施工單位應重新評估安全性。另一位居民舉例，板南線開通後，距離幾百公尺的某大樓內就發現有裂痕。她說，其他三個路口相對空曠，建議可把出口移到該棟大樓對面。

捷運局強調，所有車站一定會符合安性和逃生需求，地方上希望要增加出入口都會盡量做，不過社區前方有20公尺的法定空地，下方沒有停車場，所以會進行徵收，發放經費給地主，B出入口還會設置電扶梯與電梯，實際上設計只要7.5公尺，唯一的影響就是空地面積會縮小一點，而好處就是社區外有捷運站出入口。

里長丘麗玲則認為，B出入口可以移到其他更安全的地方，也建議在產業區新增多個出入口，否則未來一定會有大量人口湧入，「高薪的人都喜歡開車，造成交通阻塞」，應要建置地下道讓出口直通產業區。

捷運工程局副局長王偉回應，B出入口的安全性都在標準之上，而潭美國小或高架橋下是否還有空間也需要調查，或許可以設置出入口。不過王偉說，超過60公尺的地下道必須獨立設置逃生出口，可能又會碰到設置出入口位置的難題。

王偉說，其實上下班出入口離家2、300公尺，也許還能提高沿街的經濟發展，比方說下班可以順路買菜回家，至於要不要設置出入口，還是可以先規劃後增加彈性，後續都能討論，不用一定要現在取得土地。王偉強調，因為市長柯文哲很重視東環線進度，也要和台中、台南和高雄等縣市競爭，要搶時間先拿到中央核准的「門票」，同時希望可以在交付審查的過程中聽取地方意見。

但丘麗玲對於「先拿門票」一說相當不以為然，她提到，過去松山線在蓋時，當時就有居民要求可以延長到內湖週美里，北市府也說要「先拿門票」再規劃，結果蓋完後也沒後續討論。丘麗玲說，現在只是要求多幾個出入口，捷運局也說要「先拿門票」，當地居民和丘喊「我們不能接受」。

捷運東環段將與南北環段相接，路線全長約13.25公里，行經中山、內湖、南港、 松山、信義及文山區等6個行政區，共規劃10座地下車站。捷運局已於今年2月初送交綜合規劃報告書和環境影響評估給交通部，後續還要送交都委會審議。王偉表示，後續的時程都尚未確定，中央審查過程若意見，副市長彭振聲也會和中央溝通，盼今年底能完成程序，中央核定後才能編預算，力拚縮短南環、東環的工程時間。

社區居民表示，空地下方有兩層樓的地下停車場，恐怕難以設置出入口。記者鍾維軒／攝影
社區居民表示，空地下方有兩層樓的地下停車場，恐怕難以設置出入口。記者鍾維軒／攝影
北市捷運局打算要在這片空地設置Y35站的B出入口。記者鍾維軒／攝影
北市捷運局打算要在這片空地設置Y35站的B出入口。記者鍾維軒／攝影
捷運局副局長王偉表示，北市府搶時間要趕快拿到「門票」，讓中央審核通過後，再計畫增設其他出入口，遭居民嗆「不能接受」。記者鍾維軒／攝影
捷運局副局長王偉表示，北市府搶時間要趕快拿到「門票」，讓中央審核通過後，再計畫增設其他出入口，遭居民嗆「不能接受」。記者鍾維軒／攝影

捷運 建築 北市

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