北市彩蝶宴餐廳公告2月底歇業 私設貨菜梯已繳罰款

台北市建管處今天表示，去年9月執行公安聯合稽查時，發現彩蝶宴餐廳在室內增設貨梯、菜梯各一座，依法開罰要求限期改善。業者則公告因受疫情影響，今年2月底正式歇業。

北市府建築管理工程處指出，位於忠孝東路5段附近的彩蝶宴是合法餐廳，去年9月間執行公安聯合稽查，發現室內增設貨梯、菜梯各一座，與使用執照原核准圖說不符，依建築法裁罰新台幣6萬元並要求限期改善。

建管處表示，業者去年12月中旬委託建築師補辦變更使用執照，目前依規定審理。

建管處指出，去年4月間錢櫃KTV發生火警後，為提升公共安全，公安聯合稽查就新增多項檢查項目，像會注意建物構造變更用途是否有不一致等，彩蝶宴是去年9月執行公安聯合稽查時，發現增設電梯與原使用執照核准圖說不符狀況。

建管處表示，業者已繳納罰款，並在去年底申請補辦電梯使用執照，至於業者發布歇業公告應與違規增設電梯無關。

業者在官網貼出歇業公告，內容提到，15年來，扮演傳遞幸福中間者，每道佳餚與服務代表每個祝福與期待，因疫情影響觀光、婚宴、尾牙、聚餐等業務水準及原本該有正常生態，對具有歷史婚宴餐廳是雪上加霜，導致整體營業額下滑及虧損。

公告提到，餐廳必須轉型及重新思考如何貼近消費者，從2月28日正式歇業，等2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情結束後將打造全新型態彩蝶宴。

彩蝶宴餐廳曾遭檢舉烹煮山羌等保育類野生動物，台北地檢署調查，戴姓負責人坦承食材是朋友贈送，但無事證證明戴男從事買賣，因動物保護法不罰單純持有、食用者，檢方在2018年9月間處分不起訴。