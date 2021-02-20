鶯歌貨車勾到電線扯斷電桿 估影響282戶台電急搶修

新北市一名葉姓貨車駕駛中午12點31分行經鶯歌德昌街169號附近，因車體不慎勾到電纜，扯斷電線桿，所幸並無直接斷裂，現場無人傷亡，警方獲報後前往現場交管，台電表示，因更換電桿工程較複雜，需耗時4小時，已請里長廣播協助通知附近民眾。

葉姓駕駛當時沿著德昌街往德昌二街方向直行，車輛不慎勾到電纜並導致電桿斷裂，現場無人員傷亡。警方表示，獲報後由鶯歌所及鳳鳴所共計8名警力將周遭3處路口實施車輛管制，避免車輛回堵，也已通知台電人員到場進行斷電及維修。