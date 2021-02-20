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鶯歌貨車勾到電線扯斷電桿 估影響282戶台電急搶修
新北市一名葉姓貨車駕駛中午12點31分行經鶯歌德昌街169號附近，因車體不慎勾到電纜，扯斷電線桿，所幸並無直接斷裂，現場無人傷亡，警方獲報後前往現場交管，台電表示，因更換電桿工程較複雜，需耗時4小時，已請里長廣播協助通知附近民眾。
葉姓駕駛當時沿著德昌街往德昌二街方向直行，車輛不慎勾到電纜並導致電桿斷裂，現場無人員傷亡。警方表示，獲報後由鶯歌所及鳳鳴所共計8名警力將周遭3處路口實施車輛管制，避免車輛回堵，也已通知台電人員到場進行斷電及維修。
台電表示，因第四台及中華電信的電纜線較低，貨車經過時不慎勾到，目前沒有造成停電、依舊正常供電，斷掉的部分也有前後的電桿支撐不會倒掉，目前無安全上的問題，約下午2點半進行更換電桿工程，約影響282戶用電，因工程繁雜，需耗時4小時左右，已請當地里長協助廣播，請周邊民眾配合及諒解。
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