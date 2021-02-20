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228挑戰「一日北高」 柯文哲：這次只騎300公里

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲說，這次只騎300公里。本報資料照片
台北市長柯文哲說，這次只騎300公里。本報資料照片

語音社群平台Clubhouse近來引發熱議，成為時下最流行的開房聊天的社交媒體；台北市長柯文哲中午搶鮮體驗，與粉絲開房聊天互動，對於粉絲提問228當天要騎「一日北高」，柯文哲說，這次只騎300公里。

有粉絲問柯文哲，這次「一日北高」準備好了沒？要破上次紀錄？柯文哲說，不會，他中間還要跑回來主持228儀式 ，大概先騎到雲林就跑回來，開完會再坐高鐵至台南，估計只有騎300公里不到，「300公里還可以忍受」。

還有粉絲邀柯文哲一起體驗跳傘？柯文哲嚇一跳說，聽了腳軟，跳傘好像很危險。對於228「一日北高」，柯文哲說，坦白講，他本來想藉機開溜，但這節日沒回來就完蛋，就被抓回來開會，「本來計畫是想要溜走」。

柯文哲 跳傘 高鐵

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