首次體驗Clubhouse「很好玩」柯文哲：下次邀柯黑對打

語音社群平台Clubhouse近來引發熱議，成為時下最流行的開房聊天的社交媒體；台北市長柯文哲中午在發言人陳智菡帶領下，搶先體驗，與粉絲開房聊天互動，聊時下的新聞議題，包括政府的國安團隊布局、疫苗，以及熱門的變性人「罔腰」懷孕等，柯文哲說，之後不排除自己自創clubhouse。

針對有人發問國安系統人事，柯文哲說，蔡英文總統把比較尖銳陳明通換到國安局 ，換上邱太三，是對大陸伸橄欖枝？也問柯如果當選總統，有比較好的布局人選？

柯文哲說，這題還不必急著想，現階段只要認識更多的人。他說，其實陳明通比較鷹派？他不覺得，在扁時代、小英時代，陳明通在陸委會，老實講，他們終究是幕僚，真正決定還是總統府，不是在陸委會。

另有人問會不會跟國民黨合作？柯文哲說，跟誰都會合作，但合作不是分贓，不要把分贓當合作 。另外，對於有疫苗副作用，會不會暫緩打？柯文哲說，坦白講這跟我們一點關係都沒有，疫苗還沒進來，等疫苗進來，人家已經打一個月，都知道狀況，所以目前台灣防疫狀況，應該撐半年沒太大問題，等到開始打，其他國家有相當多經驗給我們參考。

對於Clubhouse，柯文哲說，每一樣東西都有流行，或許過一陣子就沒有了，不曉得這個到底跑多久，但他說有個 缺點，這是變造假的很快會出現。不過柯也說，語音還比較快的溝通方式。柯文哲首次上Clubhouse，不少柯粉給他打氣，對於第一次體驗，柯說，很好玩，下一次邀請一些「柯黑」來對打。