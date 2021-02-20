警消廳舍合一 新北國光消防分隊、國光派出所今啟用

新北市消防局第七救災救護大隊國光消防分隊與中和警分局國光派出所新建辦公廳舍今天落成啟用，市長侯友宜由消防局長黃德清及新北市警局副局長吳坤旭和多名民意一起剪綵及揭幕，慶祝新廳舍啟用。

侯友宜表示，中和區為新北市人口數量達到第三名的行政區，人口數在全國鄉鎮市區中高居第五位，是人口稠密且高度開發的區域，更是緊鄰板橋、永和及土城區，為各區交界重要的治安及交通樞紐，救災救護案件及維護治安勤務繁重，提供良好的備勤、辦公環境，才能有效提升警察及消防人員的服務效能，使市民生命財產安全獲得更好的保障。

國光消防分隊與國光派出所的基地面積2501平方公尺，為1幢地上4層、地下1層鋼筋混凝土共構新建而成，齊備消防救災車庫、警消辦公室及備勤空間，廳舍總樓地板面積4480平方公尺，工程金額1億4412萬4676元。

侯友宜上任後，全市已完成10處消防分隊及派出所的新廳舍，包括大埔消防分隊暨搜救犬及警察局警犬基地、石門消防分隊，及新樹、板橋、重陽、昌平、淡水三芝分駐所，和國光消分隊及國光派出所共構廳舍，目前還有消防局第五大隊中隊暨車輛保養中心、萬里消防分隊、坪林消防分隊及市民活動中心新建工程，和蘆洲警分局暨三民派出所、消防局第七大隊中和中隊暨分隊等5處廳舍正在興建中，另規畫中的廳舍還有鳳鳴消防分隊、淡水新市派出所與淡海捷運分隊及淡海消防分隊，和鳳鳴、成州、廣福等派出所。