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春節期間違規放炮頻傳 北市水利處僅勸導171件未開罰

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
水利處表示，春節期間違規放炮勸導171件但未開罰。示意圖。本報資料照片
水利處表示，春節期間違規放炮勸導171件但未開罰。示意圖。本報資料照片

農曆新年期間，放鞭炮爆竹驅趕年獸是傳統習俗，不少人會選擇在寬廣的河濱公園內施放，但若違規放炮可是會吃上罰單北市府水利處今天公布春節期間違規勸導共171件，無其他開罰案件，但為了遏止違規，日後將不再勸導直接開罰，最高可罰6000元。

水利處表示，春節期間許多民眾會到河濱公園放鞭炮煙火，今年違規事件頻傳已造成民怨，部分民眾未依規定於指定地點及時間燃放爆竹，雖已加派人員巡邏勸導民眾，但仍勸導共171件違規燃放炮竹案件。

水利處說明，春節期間每天都會有10名同仁上班留守，1人在辦公室內受理通報，其餘9人會在下午2點到凌晨2點之間頻繁在個處河濱公園內巡察，不過可能是因為河濱公園腹地廣大，勸導的方式嚇阻力有限，民眾仍心存僥倖而難以全面防堵。

水利處說，後續除了加強巡邏外，日後如有發現違規將不再勸導，將依「北市公園管理自治條例」開罰2400元到6000元。

今年河濱公園開放的時間和地點都有限制，除了除夕、初一僅開放3處河濱指定區域，初二之後僅開放僅開放溪洲河濱公園，限於早上8點至晚上10點間燃炮，其他地點和時間則不開放。

春節 北市 罰單

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