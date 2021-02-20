春節期間違規放炮頻傳 北市水利處僅勸導171件未開罰

農曆新年期間，放鞭炮爆竹驅趕年獸是傳統習俗，不少人會選擇在寬廣的河濱公園內施放，但若違規放炮可是會吃上罰單！北市府水利處今天公布春節期間違規勸導共171件，無其他開罰案件，但為了遏止違規，日後將不再勸導直接開罰，最高可罰6000元。

水利處表示，春節期間許多民眾會到河濱公園放鞭炮煙火，今年違規事件頻傳已造成民怨，部分民眾未依規定於指定地點及時間燃放爆竹，雖已加派人員巡邏勸導民眾，但仍勸導共171件違規燃放炮竹案件。

水利處說明，春節期間每天都會有10名同仁上班留守，1人在辦公室內受理通報，其餘9人會在下午2點到凌晨2點之間頻繁在個處河濱公園內巡察，不過可能是因為河濱公園腹地廣大，勸導的方式嚇阻力有限，民眾仍心存僥倖而難以全面防堵。

水利處說，後續除了加強巡邏外，日後如有發現違規將不再勸導，將依「北市公園管理自治條例」開罰2400元到6000元。

今年河濱公園開放的時間和地點都有限制，除了除夕、初一僅開放3處河濱指定區域，初二之後僅開放僅開放溪洲河濱公園，限於早上8點至晚上10點間燃炮，其他地點和時間則不開放。