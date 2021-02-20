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新北3區公所推薦3廟宇拜拜求平安 牛年要求財這樣拜

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
到八里五福宮參拜可以和武財神換錢母，吸引好運一直來。圖／林口區公所提供
到八里五福宮參拜可以和武財神換錢母，吸引好運一直來。圖／林口區公所提供

農曆新春期間，拜拜祈求新年平安健康外，許多人還會走訪各地廟宇求財，除了竹林山觀音寺外，新北市林口區公所與五股、八里區公所還推薦五股賀聖宮、八里五福宮及林口洪福宮，消災解厄、求財求運勢的3間廟宇，除了可祈求身體健康外，也能業績「牛勢長紅」。

位在五股洲子洋重劃區內外觀比豪宅還亮麗的賀聖宮，是宮主王美雲賢伉儷感念神恩而蓋的宮廟，宮主王美雲提到，廟中主祀玄天上帝，並供祀註生娘娘、觀世音菩薩、消災延壽藥師佛、文昌帝君、土地公福德正神、太歲星君等神祇，消災解厄很靈驗，可以庇佑居民平平安安。

擔任八里五福宮主委的新北市議員鄭戴麗香指出，位於八里觀音山上的五福宮五路財神爺，可以遠眺淡水河，主祀天官武財神，由北港武德宮分靈而來，擁有北台灣唯一「天庫金爐」，民眾來廟裡補財庫，會有三十六天官幫忙守財，保證財運入庫，可以業績長紅。到這邊還可以和武財神換錢母，吸引好運一直來。

林口洪福宮主委周坤城表示，洪福宮位於林口火力發電廠旁，起源於台灣清治時期，香火鼎盛不亞於烘爐地，洪福宮土地公賜財無數，神威遠播，尤其大家樂六合彩盛行之際，造福不少信徒，更是做業務每月必去的地方，一旁的下福活動中心更是必遊造訪景點。

林口區長藍品畯表示，適逢春節期間，林口區公所更在林口區公所天空之城粉絲專頁推出按讚留言抽「洪福宮開運金銀套幣」，並歡迎民眾在春節期間或228連假，至五股、八里、林口3間廟宇拜拜外，還可以順遊在地景點，並提醒民眾如果進入人多場所，記得要戴口罩、勤洗手、保持適當社交距離。

林口洪福宮是做業務每月必去的地方。圖／林口區公所提供
林口洪福宮是做業務每月必去的地方。圖／林口區公所提供

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