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永福岩清水祖師庇護地方 侯友宜贈匾「保國生民」

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往土城永福岩寺廟參拜祈福，並致贈廟方「保國生民」匾額。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今前往土城永福岩寺廟參拜祈福，並致贈廟方「保國生民」匾額。記者江婉儀／攝影

永福岩寺廟位於新北市土城鴻海總部旁，每年農曆正月初六是清水祖師聖誕，寺廟剛舉辦完祝壽大典，新北市長侯友宜今前往參拜祈福，並致贈廟方「保國生民」匾額，肯定廟方秉持清水祖師造橋便民、施藥濟人精神濟助眾生，同時祈求祖師保佑市民健康平安。

永福岩主任委員廖德一表示，清水祖師是北宋福建泉州安溪高僧，於蓬萊山清水巖修道，圓寂後被安溪人視為地方守護神。土城永福岩早年由地方仕紳發起醵金建廟，獲當地民眾響應、出錢出力，寺廟取名「永福岩」意謂永遠福祐居民之意。

廖德一說，永福岩第1屆管理委員會於民國68年成立後，決議修建寺廟，包含鐘鼓樓、神明龕、金龍池及金亭等，完工後南方九間二進式建築美侖美奐。廟內除主祀清水祖師，並陪祀文昌帝君等神祇，且於文昌帝君前設有一枝超大型「獨占鰲頭」文昌筆，為考生們帶來考運、功名和好兆頭。

另外，每年清水祖師聖誕，皆由本地鄧、陳、林、雜（鄧、陳、林、廖以外）、廖、王等姓氏家族，輪流擔任爐主。姓氏以「鄧首王尾」方式排列，是取「燈首旺尾」的諧音吉祥意。

侯友宜表示，土城永福岩建廟逾百年，主祀清水祖師，是土城區重要信仰中心。廟方平時弘揚宗教民俗、推動公益，並長期贊助土城地區學校活動經費。今年因應疫情，祖師聖誕取消巡香遶境等活動，僅於正日舉辦祝壽法會，降低群聚感染的風險，感謝廟方以行動響應市府防疫政策。

民政局長柯慶忠表示，隨著安溪移民來臺，清水祖師信仰蓬勃發展，新北市著名的祖師廟宇有土城永福岩、三峽長福巖清水祖師公及淡水清水巖等，祖師神威顯赫、守護地方，市民可就近參拜祈福。

新北市長侯友宜今前往土城永福岩寺廟參拜祈福，並致贈廟方「保國生民」匾額。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今前往土城永福岩寺廟參拜祈福，並致贈廟方「保國生民」匾額。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今前往土城永福岩寺廟參拜祈福，並致贈廟方「保國生民」匾額。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今前往土城永福岩寺廟參拜祈福，並致贈廟方「保國生民」匾額。記者江婉儀／攝影

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