228連假何處去？南瀛天文館推出「與外星人春遊」活動
南瀛天文館今天推出針對228連續假期規畫的「與外星朋友一起春遊」系列活動，27日至3月1日館區有「磁浮飛碟科學體驗活動、星空吊飾DIY、外星飛碟DIY、春季星空天文講座及魔幻音效秀」，歡迎民眾來體驗學習天文知識、「感受天文的知性及心靈響宴」。
一年四季每個季節各有代表的星空特色，春季星空的兩大看點是「春季大三角」、「春季大鑽石」，想了解這些星座如何組合而成的嗎？南瀛天文館訂27日下午6至7點舉辦天文講座爲民眾解答。
館方還設計有「全新外太空魔幻秀」，28日下午3點於賽堤廣場舉行，展示最新的「魔幻手碟音效」；另為回饋天文館粉絲，只要50元銅板價即可欣賞星象劇場中午加開場次「2D極地企鵝上太空-還有熊」影片。
館方表示，連假期間天天都有「打卡按讚送好禮」及免費科學體驗活動，憑門票消費累積滿100元贈送1次「星空吊飾DIY」。活動詳情最新消息可上南瀛天文館網站查詢。
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