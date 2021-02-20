安心了！處理逾300萬人髒水 八里汙水廠將移交新北市

八里汙水廠每日處理北北基312.2萬人的髒水約132萬噸，因汙水處理量變化，行政院在2017年指示，移交給新北市政府接管，但雙北缺始終談不攏。行政院政委兼工程會主委吳澤成介入協調後，中央增補新北市需要的38名員額，後續要求內政部提出老舊汙水廠的專案補助計畫，終於讓移交案順利進行，雙北各自進行交接清點中。

吳澤成表示，八里汙水廠處理攸關台北市新北市基隆市300多萬人的生活，在北北基汙水處理上舉足輕重，對大台北都會區而言，是極為重要之民生基礎設施，其處理能力亦為先進國家的指標，而時空背景轉換，政府大力推動下水道建設，汙水量處理量已經轉變，移交接管有其道理，接管應積極、加速進行，後續維護老舊汙水廠的計畫也會同步進行，讓全國的老舊汙水場維護能獲經費挹注。

八里汙水處理廠及其收集系統，依1998年分工因台北市汙水量占處理總量72.2%、新北市占27.8%，故由台北市政府接管營運，並由台北市政府、新北市政府、基隆市政府及內政部營建署共同成立「淡水河系汙水下水道系統營運管理委員會」；不過政府大力推動下水道建設後，台北市已完成建設迪化及內湖等汙水處理廠，致目前八里廠系統處理量已轉變為新北市占75.4%、台北市24.0%、基隆0.6%。

八里汙水處理廠處理台北近郊系統及台北市系統超量污水，日平均處理水量約為132萬噸，處理範圍包含台北市的抽水站1座、截流站14座；新北市抽水站3座、截流站22座以及基隆市的截流站1座，處理量相較其他汙水站多出許多。台北市政府是在2017年5月陳報行政院建議移由新北市政府接管，行政院則在同年7月同意，只是移交接管作業，因雙北對於員額與維護經費等看法有出入，始終未能推展進度。

據了解，雙北都找上吳澤成協助解決移交關卡，吳則從去年開始三度主持協調會議，加上內政部營建署也兩度協調，最後解決員額與經費問題。據了解，雙北溝通時，原欲討論直接挪移38名員額，後經人事行政總處要求雙方清點實際增減需求後，由中央協助增補38名員額予新北市；至於新北市擔憂的維護管理經費問題，吳澤成則要求內政部提出老舊汙水廠的專案補助計畫，近日已送至行政院待審。

據悉，錢與人的問題都有答案後，移交案已順利進行，雙北正各自進行交接清點中。