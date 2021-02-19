國內營造大廠取得BIM風箏標誌經驗分享！25日辦論壇
「台灣營造產業於工程標準技術論壇」25日將在台中登場，國內營建大廠麗明營造董事長吳春山今天說，麗明營造12年前開始，結合資訊科技與營造工法，以「建築資訊模型化技術」（BIM）應用於台中國家歌劇院，累積多年經驗，通過ISO 19650-5驗證，取得國際最高等級的BIM風箏標誌，25日將舉行「台灣營造產業於工程標準技術論壇」，與建築業界經驗分享。
吳春山說明，台灣發展BIM已超過十年，麗明營造12年前成立BIM部門，結合資訊科技與營造工法，透過資訊科技的輔助，模擬每一步的建造過程，並融入材料計算，讓原本繁複冗長的建築過程加速，不但可以提升工程的正確性與時效性，還能提高建築品質及降低成本。
以台中國家歌劇院為例，從施工、規畫到監造審查，全程使用3D 電腦模型，讓決策過程更加精準。
吳春山說，「台灣營造產業於工程標準技術論壇」本月25日上午九時卅分將在台中林皇宮花園登場，並舉辦BIM風箏標誌頒證典禮。
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