國內營造大廠取得BIM風箏標誌經驗分享！25日辦論壇

汐止火車站是汐止的大門面，不過，一直以來廣場環境衛生問題，都讓人詬病，而在新北市議員張錦豪爭取下，現在火車站礦場彩繪公園啟用，裡頭的遊具及彩繪吸引不少家長帶著小朋友來玩，尤其位在鐵路橋下不怕日曬雨淋，孩子們玩的好開心。

2021-02-19 19:04